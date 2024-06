Após fortes chuvas, Governo do Estado aciona Comitê de Monitoramento para ajudar moradores

Através do Comitê Estadual de Monitoramento das Chuvas, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil está em permanente contato com as coordenadorias municipais de Defesa Civil para orientar e fornecer apoio às situações que demandarem reforço da estrutura do Estado. A orientação da governadora Fátima Bezerra é para que as secretarias de estado possam atuar de forma conjunta, através do Comitê Permanente de Monitoramento das Chuvas. Não há registro de vítimas, até às 11h30 desta terça-feira.

Em Natal, a coordenadoria municipal de Defesa Civil trabalha para contabilizar as famílias desalojadas. Em Natal, de acordo com dados repassados pela Coordenadoria Municipal a Defesa Civil do Estado, há 50 famílias desalojadas, afetadas pelo transbordamento da Lagoa Azul (Lagoa José Sarney); outras 10 pessoas 10 desalojadas, no conjunto Santarém, e uma pessoa desalojada no bairro Panatis. Os dados foram atualizados ÀS 11h45 desta terça-feira.



Devido às chuvas intensas, a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Norte mantém estreito contato com os municípios, oferecendo apoio e suporte, sendo prioridade assegurar a proteção da população e minimizar impactos.



Em caso de urgência, entre em contato com a Defesa Civil pelo WhatsApp (84) 98120-1297, ou no 3232-5155, e/ou acione os Bombeiros pelo 193.





>> Situação de ocorrências reportadas pelos municípios à Defesa Civil do Estado:





Ocorrências nos Municípios Litorâneos e da Região Metropolitana -RN (Em levantamento):





Natal

-Diversos Pontos de Alagamentos por toda a Cidade

-Acionamento do Corpo de Bombeiros

-Transbordamento de Lagoa de Captação na Zona Norte;

200 desalojados - Lagoa Azul (Lagoa José Sarney)

10 desalojados - Santarém

1 desalojado - Panatis





-Ainda em atualização.





Parnamirim

-Alguns pontos de alagamentos;

-Abertura de Cratera próximo a lagoa de captação;

-Transbordo de lagoa de captação.





Tibau do Sul

-Alguns pontos de alagamentos na Praia de Pipa;

-Movimento de Massa na Praia do Madeiro em Pipa; atingido uma barraca (Danos Materiais)





Baía Formosa

-Pontos de Alagamentos na área urbana na Rua Ricardina





Canguaretama

-Pontos de Alagamentos na área urbana;

-Pontos de alagamentos sendo drenados por bombas na Praia de Barra de Barra de Cunhaú;

-Risco de escorregamento de solo na Praia de Barra de Cunhaú (em Monitoramento).





Nísia Floresta

-Alagamentos de Vários pontos, principalmente na Rua da Praia de Barreta afetando Comércio e Residências (Casas de Nativos e Veraneio);





Senador Georgino Avelino

-Movimento de Massa com Obstrução de Via;





Ceará Mirim

-Pontos de Alagamentos na zona urbana e na área litorânea do município;





Extremoz

04 Pontos de Alagamentos críticos com riscos de acessar residências e outros pontos isolados com água na rua;

04 Residências que tiveram queda de muros;

02 Árvores caídas sem danos materiais.





São Gonçalo do Amarante

Sem Informações





São José de Mipibu

Sem Informações

Foi feito contato com a Coordenação, mas sem retorno





Macaíba

Pontos de alagamentos já monitorados pela DC





Goianinha

Pontos de alagamentos já monitorados pela DC

Atualização: 12 horas 04/06/2024





MAIS INFORMAÇÕES:





Os maiores volumes acumulados nas últimas 24 horas:

Vila Flor - 113mm

Natal - 107mm

Canguaretama - 91mm