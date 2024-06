MCJ 2024: Confira como fica o trânsito na primeira semana de shows no polo Estação das Artes

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem) realiza intervenções no trânsito a partir desta quinta-feira (6), no perímetro da festa, que compreende o Corredor Cultural, na avenida Rio Branco. As intervenções irão acontecer durante todos os dias de evento, a partir das 17h30. Devendo se estender até o final das apresentações. O acesso à passagem pelos bloqueios apenas será permitido aos moradores que com o adesivo de identificação podem transitar na avenida Rio Branco, somente para guardar os seus veículos em suas garagens.

A programação do “Mossoró Cidade Junina” 2024 inicia a primeira semana de shows nos mais diversos polos do evento. Com foco na organização e segurança, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem) realiza intervenções no trânsito a partir desta quinta-feira (6), no perímetro da festa, que compreende o Corredor Cultural, na avenida Rio Branco.

As intervenções irão acontecer durante todos os dias de evento, a partir das 17h30. Devendo se estender até o final das apresentações.

“Teremos uma área de intervenção para contribuir com a mobilidade e a segurança das pessoas, em virtude dos vários polos que temos. O início da intervenção será às 17h30, tendo acesso à passagem pelos bloqueios apenas os moradores que com o adesivo de identificação podem transitar na avenida Rio Branco (somente para guardar os seus veículos em suas garagens)”, frisou o diretor de Mobilidade Urbana do município, Luís Correia.

INTERVENÇÕES:

R. Dr. João Marcelino/ R. Juvenal Lamartine

Av. Rio Branco/ R. Auta de Souza

Av. Alberto Maranhão/ R. Dr. João Marcelino

Av. Alberto Maranhão/ R. Augusto Severo

R. Juvenal Lamartine/ R. Augusto Severo

Av. Rio Branco/ R. Francisco Isódio

R. Juvenal Lamartine/ R. Frei Miguelinho

R. Felipe Camarão/ R. Princesa Isabel

R. Frei Miguelinho/ R. Rui Barbosa

R. Rui Barbosa/ R. Lopes Trovão

Av. Alberto Maranhão/ R. Frei Miguelinho

R. Roderick Grandall/ Av. Alberto Maranhão

Av. Alberto Maranhão/ R. Alfredo Fernandes

R. Nísia Floresta/ Av. Rio Branco





ENTRADAS

Av. Rio Branco/ R. Augusto Severo

R. Juvenal Lamartine/ R. Duodécimo Rosado

R. Roderick Grandall/ Av. Alberto Maranhão

R. José Otávio/ R. Juvenal Lamartine

Av. Rio Branco/ R. Dr. João Marcelino

PONTOS DE TÁXI E APLICATIVOS

R. Augusto Severo/ Av. Alberto Maranhão

R. Juvenal Lamartine/ R. Augusto Severo