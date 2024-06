Familiares de vítimas têm até esta quarta para solicitar retirada de nome do Memorial Covid-19. O monumento, que está sendo construído na avenida Dix-sept Rosado, no bairro Centro, irá homenagear as vítimas da pandemia no município de Mossoró. A Prefeitura publicou o Decreto n° 7.102, que dispõe sobre tributo. A lista com os nomes dos homenageados será gerada a partir do sistema oficial de coleta de dados epidemiológicos. Caso algum familiar de alguma vítima se oponha à inserção do nome na obra, deverá manifestar negativa até esta quarta-feira (5), mediante comprovação de parentesco.

A manifestação negativa deverá ser encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no e-mail: visa.saude@prefeiturademossoro.com.br ou pelo telefone (84) 2140-6045. A ausência de negativa por parte de familiares indica concordância com a homenagem, conforme prevê o decreto municipal.

A construção do Memorial Covid-19, na avenida Dix-sept Rosado, no bairro Centro, está em andamento. A obra faz parte do programa de investimentos “Mossoró Realiza”.