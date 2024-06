MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 05/06/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORÓ

Criança reencontra bombeiro que salvou a vida dela há três anos em Mossoró

Deputado visita Hospital Tarcísio Maia e diz que atendimento é precário e governadora Fátima Bezerra informa que está passando por reforma pra valer após 38 anos.

MCJ 2024: Confira como fica o trânsito na primeira semana de shows no polo Estação das Artes

Front da inclusão: prefeitura disponibilizará 60 vagas para PCDs em shows no polo Estação da Artes

Familiares de vítimas têm até esta quarta para solicitar retirada de nome do Memorial Covid-19, que recebe acabamentos finais

“Jovem do Futuro”: começa etapa de cursos técnicos no Senai e Senac

Vacina atualizada contra a Covid-19 começa a ser aplicada em Mossoró

Professores da Ufersa aprovam greve geral, seguindo os IFs e outras instituições federais do País. Querem aumento de 22,7%

Tribunal Regional Eleitoral informa que Mossoró têm 184.815 eleitores aptos a votar na eleição de outubro

ESTADO

Governadora Fátima Bezerra analisa dados de sua gestão e diz que crimes contra a vida reduziram mais de 30% em sua gestão

Após fortes chuvas, Governo do Estado aciona Comitê de Monitoramento para ajudar moradores

Inmet emite alerta de acumulado de chuva para Natal e mais 22 municípios do RN

POLÍCIA

Senador Styvenson esclarece detalhes do Projeto de Lei que propôs no Congresso prevendo castração química voluntária para condenados por estupros

Suspeito de participar de arrastão no Rincão é preso em flagrante no Sítio de Sussuarana

MPRN com apoio da PM realiza buscas e apreensão contra despachantes, que segundo os investigadores, são especializados em adulterar dados no sistema do Detran

Acusado do crime da barbearia é absolvido pelo Tribunal do Júri Popular

Polícia Civil apreende drogas e armas de fogo após confronto com traficantes em Pipa; dois suspeitos morrem

NACIONAL

No Paraná, professores e estudantes vão as ruas contra o projeto de lei do Governo Ratinho para privatizar as escolas públicas

Moro vira réu no STF por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes

PIB brasileiro cresce 0,8% no primeiro trimestre, aponta IBGE

Jogador Paquetá pode ser banido do esporte por vender resultados para cassinos de jogos de azar

Instituto Trata Brasil aponta que 37,8% de toda água tratada no Brasil é desperdiçada antes de chegar as residências; Baixou com relação a 2021, que era 40%, mas ficou longe da meta 25%.