“Front da Inclusão”: Prefeitura amplia quantidade de vagas para PcD na Estação das Artes. O “Front da Inclusão” é um espaço exclusivo para Pessoas com Deficiência, localizado bem em frente ao palco dos shows, que garantirá mais acessibilidade e segurança aos participantes. Em 2023, foram disponibilizadas 20 vagas por noite. Este ano, serão ofertadas 60 vagas, sendo 20 para as instituições constituídas por PcD e mais 40 vagas disponibilizadas para inscrição para o público geral. Cada PcD ainda terá direito a um acompanhante; saiba como se inscrever.

A Prefeitura de Mossoró garantirá mais uma vez neste Mossoró Cidade Junina (MCJ) o direito às Pessoas com Deficiência (PcD) de assistirem aos shows na Estação das Artes Poeta Eliseu Ventania.

O “Front da Inclusão” é um espaço exclusivo, localizado bem em frente ao palco dos shows, que garantirá mais acessibilidade e segurança aos participantes.

Em 2023, foram disponibilizadas 20 vagas por noite. Este ano, serão ofertadas 60 vagas, sendo 20 para as instituições constituídas por PcD e mais 40 vagas disponibilizadas para inscrição por meio do link ACESSE AQUI.

A PMM reforça que cada PcD terá direito a um acompanhante, totalizando 120 pessoas que poderão participar do “Front da Inclusão” em cada noite de show.

“O sucesso do ‘Front da Inclusão’ no ano de 2023 e a toda acessibilidade ofertada em cada polo do MCJ tornaram a cidade de Mossoró uma referência de inclusão em festas juninas em todo país. Este ano, pelo link disponibilizado, cada pessoa terá direito a escolher uma festa por semana, possibilitando que várias pessoas participem dessa grande festa multicultural e para todos”, destacou o assessor especial da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, Petras Vinícius.