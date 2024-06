“São números bem expressivos”, diz o secretário de segurança do RN sobre redução de crimes. O Governo do RN reuniu representantes das forças de segurança pública do Estado e deputados estaduais, nesta terça-feira (4), para apresentar os índices atualizados da segurança do RN. Número que, segundo a governadora Fátima Bezerra, são resultado dos investimentos que a gestão vem fazendo na área nos últimos 5 anos, bem como do esforço coletivo dos agentes de segurança das instituições que compõem o sistema de segurança pública do estado.

O Governo do Rio Grande do Norte reuniu secretários das pastas da Segurança Pública e deputados estaduais nesta terça-feira (4), na sede da Secretaria de Segurança Pública, para apresentar os investimentos realizados em pouco mais de cinco anos, e a redução de vários tipos de crimes e violência no Estado.

Os índices são resultado também do esforço dos agentes de segurança das instituições que compõem o sistema de segurança pública do RN.

A reunião contou com a presença de gestores da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e o Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) e a Polícia Penal para apresentar os números aos parlamentares.

"Essas reduções demonstram a decisão de um governo que tem dado toda prioridade ao fortalecimento das ações na área de segurança pública, que vai desde a questão da valorização dos nossos agentes de segurança, com as promoções asseguradas, melhoria das condições de trabalho, com a aquisição dos equipamentos individuais de proteção dos nossos policiais, a renovação da frota em 100%, desde a Polícia Militar, Civil, Bombeiros, Polícia Penal, e somado a isso também o aumento do efetivo. Há mais de 15 a 20 anos que não se nomeava policial para determinada função. Em 5 anos de governo, nós conseguimos destravar e realizar 9 concursos para todas as áreas da segurança", afirmou a governadora Fátima Bezerra, ao destacar a importância do trabalho exercido pelos deputados e, portanto, pela Assembleia Legislativa, ao debater um tema relevante à sociedade.

De acordo com os números apresentados, correspondendo de janeiro a maio de 2024, comparados com 2023: houve uma redução dos índices de Morte Violenta Intencional/MVI – redução de 12,5%; dos homicídios dolosos – redução de 18,1%; e de feminicídios – redução de 33,3%. Em números totais, as Mortes Violentas Intencionais de 2014 a 2018 foram 9.814, e de 2019 a 2023 foram 6.523.

“Nós temos os últimos cinco anos com redução todos os anos e continuamos com essa redução no ano de 2024”, afirma o secretário estadual da Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Francisco Araújo.

Com relação a registro de roubos, também de janeiro a maio (2023-2024), os números são: roubos a estabelecimentos comerciais – redução de 19,5%; roubo a residências – redução de 13,1%; roubo em vias públicas – redução de 8,1%.

Já o registro de roubo a ônibus na Grande Natal teve uma redução de 20% (já em seis anos foi uma redução de 74%). O registro de roubo de celulares caiu 18,9%; de roubo de veículos – redução de 7,9%; de furto a veículos – redução de 10,7%; também foi apresentada a redução dos índices de roubos contra instituições financeiras e a carros-fortes.

“São números bem expressivos. Tanto na redução da Morte Violenta Intencional como também dos crimes contra o patrimônio. Todos esses índices são tabulados pelo Ministério da Justiça e mensalmente encaminhados para apreciação lá em Brasília”, explica o Coronel Araújo.

“Uma queda expressiva no número de mortes violentas, o que indica que as ações da segurança pública no governo da professora Fátima impactam na preservação de vidas aqui no nosso estado. Redução também no número de roubos, de furtos, de maneira que todos esses investimentos que estão sendo feitos na segurança do Rio Grande do Norte já estão apresentando resultados”, afirma o deputado estadual Francisco Medeiros.

"Saber que esses dados vêm decrescendo traz a sensação de que nós vamos conseguir e nos inspira a continuar essa luta para zerar esse número, esse é o objetivo", complementou a deputada estadual Divaneide Basílio.

Além da apresentação dos índices atualizados, também foram relatadas ações da segurança pública que impactam diretamente na área. É o caso do quantitativo de armas de fogo apreendidas, que chegou ao número expressivo de 6 mil, desde 2020. Somente de janeiro a maio deste ano foram 594 armas de fogo recolhidas.

"Muito importante a exposição feita hoje. Nós vimos os dados positivos para o estado. Mostra que os investimentos que o governo estadual fez em parceria com o governo federal foram muito importantes para que esses índices pudessem ser diminuídos e esperamos que o RN possa, acima de tudo, melhorar cada vez mais", fala o deputado estadual Ubaldo Fernandes.

Ações e obras também foram relatadas e esclarecidas aos parlamentares. É o caso da aquisição do helicóptero Potiguar 2, da ampliação da comunicação, de convênios com o governo federal, e da frota renovada, com 600 novas viaturas.

Obras importantes que irão impactar a longo prazo gerações futuras no quesito segurança pública também foram temas da reunião. A obra da nova sede do ITEP, orçada em R$ 22,6 milhões é uma delas. Assim como a nova sede da Polícia Civil, com investimento de R$ 10,9 milhões. Assim como a nova sede do 16° BPM, em São Gonçalo do Amarante, orçada em R$ 2,7 milhões.

Estiveram presentes, além da governadora Fátima Bezerra, o secretário-chefe do Gabinete Civil, Raimundo Alves Júnior, o secretário da Sesed, coronel Araújo, o secretário-adjunto da Sesed, delegado de polícia Osmir Monte, o secretário da Administração Penitenciária, Helton Edi, e a secretária adjunta da Seap, Arméli Brennand, secretário extraordinário de Gastão e Projetos Especiais, Adriano Gadelha, secretário da Administração, Pedro Lopes, comandante-geral da PM, coronel Alarico Azevedo, a delegada-geral da Polícia Civil e delegado-geral adjunto, Ana Claudia Saraiva e Herlanio Cruz, respectivamente; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Monteiro, diretor-geral do Itep, Marcos Brandão, e os parlamentares Dr. Bernardo Amorim, George Soares, Kleber Rodrigues, Hermano Morais, Ubaldo Fernandes, Neilton Diógenes, Ivanilson Oliveira, Divaneide Basílio e Francisco do PT.