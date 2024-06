Forças de segurança se reunem e planejam ações para os proximos dias do MCJ 2024

O encontro aconteceu na manhã desta quarta-feira (5), no auditório do Previ, e teve como objetivo avaliar os pontos do “Pingo da Mei Dia”, além de traçar estratégias que visem garantir a segurança do público durante todos os dias de evento. Durante o encontro, foi feito um balanço da atuação das forças de segurança na abertura do evento. Além disso, também foram traçadas estratégias prévias de aperfeiçoamento de pontos chaves e que atendam a cobertura de segurança no decorrer do evento e no desenvolvimento das atividades, com respostas cada vez mais rápidas e eficazes.

Com foco no aprimoramento das medidas de atuação e planejamento, a Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem), se reuniu mais uma vez com as principais forças de segurança que estão atuando no “Mossoró Cidade Junina”. O encontro aconteceu na manhã desta quarta-feira (5), no auditório do Previ, e teve como objetivo avaliar os pontos positivos e negativos do “Pingo da Mei Dia”, além de traçar estratégias que visem garantir a segurança do público durante todos os dias de evento.

Durante o encontro, foi feito um balanço da atuação das forças de segurança na abertura do evento. Além disso, também foram traçadas estratégias prévias de aperfeiçoamento de pontos chaves e que atendam a cobertura de segurança no decorrer do evento e no desenvolvimento das atividades, com respostas cada vez mais rápidas e eficazes.

Na ocasião, estiveram presentes representantes das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guarda Civil Municipal de Mossoró (GCM), além de representantes da Sesdem e outros.

“Nós fizemos aqui uma importante reunião de avaliação com as instituições de segurança, para fazer um balanço do que deu certo e do que ainda precisa ser melhorado. Além disso, fizemos um planejamento futuro para os próximos dias de festa, desde a logística, alimentação até a atuação efetiva do pessoal. Nosso objetivo é garantir a segurança da população e fazer com que o evento ocorra dentro da normalidade, como deve ser”, frisou o secretário de Segurança, Walmary Costa.

Com essas ações de avaliação e planejamento antecipado, a gestão municipal reforça seu compromisso com a segurança e o cuidado para com os mossoroenses e turistas que frequentarão o evento. Além disso, a colaboração entre as instituições de segurança é de suma importância para garantia de sucesso.

Fazer com que o “Mossoró Cidade Junina” aconteça de forma alegre e seguro para todos é uma prioridade. Portanto, é imprescindível esse planejamento, para que cada aspecto seja considerado e que medidas eficazes sejam implementadas, numa ação conjunta de benefício à população, podendo assim garantir o sucesso do evento.