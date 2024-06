MP da prazo de 90 dias para governo adotar medidas de redução de despesa com pessoal

O documento, assinado pela procuradora-geral de Justiça, Elaine Cardoso, foi publicado na edição desta terça-feira (4) do Diário Oficial do Estado (DOE) e dá prazo de 90 dias para o cumprimento das medidas. Entre as recomendações, o Ministério Público orienta que o governo elimine o excedente de gastos com pessoal em pelo menos 10% por ano, suspenda a criação de cargos, não aumente salários e não realize concursos públicos. O objetivo é alcançar o percentual de 53,45% da receita corrente líquida ao final do exercício financeiro de 2024.

O documento, assinado pela procuradora-geral de Justiça, Elaine Cardoso, foi publicado na edição desta terça-feira (4) do Diário Oficial do Estado (DOE) e dá prazo de 90 dias para o cumprimento das medidas.

Entre as recomendações, o Ministério Público orienta que o governo elimine o excedente de gastos com pessoal em pelo menos 10% por ano. O objetivo é alcançar o percentual de 53,45% da receita corrente líquida ao final do exercício financeiro de 2024. O Poder Executivo ainda deve adotar redução gradativa dos gastos com pessoal, nos próximos anos, para alcançar o patamar de 52,89% em 2025 e 52,34% em 2026, até até retornar ao limite, de 49%, em 2032.

Por fim, a recomendação indica que o governo faça um levantamento dos patrimônios e analise a possibilidade de conferir "destinação econômica destes para fins de angariar recursos".