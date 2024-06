“MCJ Seguro para Elas”: campanha visa dar mais proteção às mulheres nos festejos juninos. A guarda civil municipal Lilian Cynthia, que é coordenadora das ações educativas da Patrulha Maria da Penha, conversou com a reportagem do MOSSORÓ HOJE sobre as ações que serão desenvolvida por meio da Campanha “MCJ Seguro para Elas”, uma das novidades do Mossoró Cidade Junina 2024. As equipes estarão com pontos fixos nos polos Estação das Artes e no Polo Arraiá do Povo, realizando ações educativas e também acolhendo e dando apoio a mulheres que forem vítimas de qualquer tipo de violência durante o evento.

O Mossoró Cidade Junina 2024 vai contar com uma Campanha voltada a garantir maior segurança para as mulheres que vão curtir os festejos juninos no município.

A guarda civil municipal Lilian Cynthia, que é coordenadora das ações educativas da Patrulha Maria da Penha, conversou com a reportagem do MOSSORÓ HOJE sobre o “MCJ Seguro para Elas”, uma das novidades do evento.

Segundo ela, as equipes que fazem parte da Campanha vão desenvolver uma série de ações educativas para conscientização do público sobre a violência doméstica, bem como outros crimes dos quais, principalmente, as mulheres costumam ser vítimas durante este tipo de evento, como a importunação sexual.

Lilian explica que o trabalho começou já no Pingo da Mei Dia, no sábado (1º), com a distribuição de leques explicativos sobre a campanha e também com os contatos da Patrulha Maria da Penha.

Durante o restante do mês de junho as equipes estarão com pontos fixos nos polos Estação das Artes e no Polo Arraiá do Povo, acolhendo, recebendo denúncias e dando apoio a mulheres que forem vítimas de qualquer tipo de violência durante o evento.

Lilian ainda reforçou que, além das ações que serão desenvolvidas durantes o MCJ, a Patrulha Maria da Penha segue com seu trabalho normal, atuando em todo o município, como já acontece atualmente.

Quem precisar denunciar qualquer tipo de violência que exija a presença da PMP, pode entrar em contato por meio do número 153 da Guarda Municipal ou pelo disk denúncia (84) 98631-7000.