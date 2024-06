Espetáculo "Chuva de Bala no País de Mossoró" estréia nesta quinta no adro da Capela de São Vicente

A equipe do espetáculo é composta por aproximadamente 120 pessoas, entre atores, bailarinos e direção, incluindo 22 pessoas que nunca haviam participado do "Chuva de Bala" e foram selecionadas por meio do programa “Jovens Talentos”, lançado pela Prefeitura de Mossoró, além de artistas veteranos, como Everton dos Santos, que interpreta o cangaceiro Lampião. A estreia do musical acontece nesta quinta-feira (6), às 21h, no adro da Capela de São Vicente.

Estreia nesta quinta-feira (6), o espectáculo "Chuva de Bala no País de Mossoró". A obra resgata a história de bravura e resistência do povo de Mossoró ao bando do cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. A estreia do musical acontece às 21h, no adro da Capela de São Vicente. Os ajustes finais antes da primeira noite de apresentação foram realizados no ensaio geral do elenco, ocorrido nesta quarta-feira (5).

"O público pode esperar muita energia, muita força. Temos um palco com piso superior, escadas, o que traz total volume e dinamismo às cenas, lembrando os grandes musicais, muita gente cantando, muita gente dançando. O público vai aplaudir, vai se emocionar, vai querer se levantar da cadeira para dançar, vai gritar em alguns momentos, vai rir em outros momentos, porque também tem comédia. É um grande espetáculo, do tamanho da cidade de Mossoró", pontuou o diretor-geral Leonardo Wagner.

Espetáculo faz parte do "Mossoró Cidade Junina"

A equipe do espetáculo é composta por aproximadamente 120 pessoas, entre atores, bailarinos e direção, incluindo 22 pessoas que nunca haviam participado do "Chuva de Bala" e foram selecionadas por meio do programa “Jovens Talentos”, lançado pela Prefeitura de Mossoró, além de artistas veteranos, como Everton dos Santos, que interpreta o cangaceiro Lampião.

"A emoção está tomando conta. Meu segundo ano como Lampião, e assim como no primeiro, estou muito ansioso para entregar ao público um bom trabalho, um bom papel. E a gente trabalhou para isso, elenco, direção, para chegar naquele palco e fazer com que o povo de Mossoró, do Rio Grande do Norte e até do Brasil, que vai nos acompanhar, tenha uma boa experiência, um bom espetáculo", frisou o ator, que participa do espetáculo há 15 anos.

Já Halefy Brito ingressou no "Chuva de Bala" como um jovem talento, em 2022, ganhando espaço e agora integrando o elenco do espetáculo pelo terceiro ano consecutivo. "Esse ano a gente vem com uma coisa bem diferente, uma novidade que foi construída durante os ensaios, algo que nunca viu se no 'Chuva de Bala'. Vou deixar a expectativa no ar, para vocês assisterem, porque está lindo", afirmou.

Quem está estreando no musical é a atriz Netinha Ferreira. Ela já participou de outros espetáculos locais, mas no "Chuva de Bala" a emoção é diferente, ressalta a arista. "É uma emoção inimaginável estar nesse espetáculo, desde a sua construção, desde o seu início do momento da primeira cena. É uma emoção que eu não sei nem descrever, só sei sentir, é algo surreal. O público pode esperar um espetáculo grandioso, majestoso", comentou.

O "Chuva de Bala" é uma das principais atrações do "Mossoró Cidade Junina" e será apresentado nos dias 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27 e 28 de junho, sempre a partir das 21h, no adro da Capela de São Vicente.