MCJ: público não poderá entrar com cooler, bolsa térmica ou balde para bebidas na Estação

A segurança para quem vem curtir o “Mossoró Cidade Junina” é prioridade. A Prefeitura de Mossoró reforçou as regras para garantir à população total tranquilidade durante os festejos de junho. No Polo Estação das Artes será permitido entrar na festa com bebidas em latas ou acondicionadas em garrafas PET.

Serão 9 entradas para o folião no circuito do evento com mais conforto e rapidez. Todas as entradas terão revista e sistema de reconhecimento facial. Os portões serão abertos a partir das 18h.

Não será permitido a entrada de bebidas em garrafas de vidro, cooler, bolsa térmica e balde, assim como também serão restritos objetos cortantes. A medida visa facilitar a revista e garantir maior segurança durante os dias de festa na Estação das Artes.

PODE:

Bebidas em lata

Bebidas em garrafa PET

NÃO PODE

Cooler

Bolsas térmicas

Baldes

Objetos cortantes

“As medidas são para garantir a segurança do público. Todas as forças empenhadas, integradas neste trabalho para garantir um ‘Mossoró Cidade Junina’ seguro e tranquilo. Além disso, contaremos com nossa Central de Monitoramento, acompanhando em tempo real as entradas e ambientes da Estação”, pontuou Walmary Costa, secretário municipal de Segurança.

Os shows na antiga estação ferroviária de Mossoró iniciam nesta quinta-feira (6) com a presença de Efraim Lima, Flávio José, Nattan e o show “À Vontade”, com a participação de Raí, Zezo e Luan Estilizado.