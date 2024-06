ALRN homenageia bombeiros militares que participaram da missão ao Rio Grande do Sul

Foram homenageados nesta quinta-feira (6) em sessão solene na Assembleia Legislativa potiguar o s doze militares do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte (CBM/RN) que participaram da missão ao Rio Grande do Sul. A solenidade, proposta pelo deputado Neilton Diógenes (PP), reconheceu a bravura dos profissionais que auxiliaram as vítimas das enchentes. O comandante do CBM/RN, Coronel Monteiro, informou que os bombeiros Potiguares foram importantes nas ações de salvamento aquático e na busca e resgastes aos sobreviventes.

“Os bravos colegas de profissão representaram muito bem a nossa Corporação. Onze homens e uma mulher que deixaram suas famílias e cruzaram as fronteiras do nosso Estado para salvar vidas e cumprir a missão do Bombeiro Militar”, discursou o deputado Neilton Diógenes, que faz parte do Corpo de Bombeiros Militar.

O comandante do CBM/RN, Coronel Monteiro, informou que os bombeiros Potiguares foram importantes nas ações de salvamento aquático e na busca e resgastes aos sobreviventes. Segundo ele, a homenagem é importante porque se estende a toda a instituição. “Os doze bravos bombeiros cruzaram as fronteiras, salvaram vidas e bens, e cumpriram a missão dessa honrosa Corporação. Representaram muito bem todos nós”, disse.

Em nome dos homenageados, a única mulher na equipe, Rianny de Lima Santos, declarou ter sido uma oportunidade única. “A nossa missão foi cumprida e a certeza disso nós tivemos em cada resgate, em cada salvamento, quando aquelas pessoas olhavam em nossos olhos e agradeciam por estarmos ali”, relembrou emocionada.

Além dos doze voluntários, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte enviou equipamentos de resgate e salvamento, quatro embarcações, duas pick-ups e kits de atendimento pré-hospitalar.

Os homenageados foram: Ayron de Lima Gonçalves, Christian Rafael Francelino Bari, Dannilo José de Medeiros Lucena, Edson Monteiro Lima, Flávio Josifran de Medeiros, Helber Evangelista Cândido Barbosa, José Paulo Severiano de Carvalho, Maike Nerys da Silva Pinheiro, Márcio Patrício do Nascimento, Rianny de Lima Santos, Saulo Moisés Oliveira Souza e Wagno Augusto Braga