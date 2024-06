UERN realiza exposição interativa sobre animais marinhos no Partage Shopping

A abertura aconteceu na tarde de ontem, 05, Dia Mundial do Meio Ambiente, e a visitação gratuita segue até o próximo domingo, 9, no horário de funcionamento do estabelecimento comercial (de quinta à sábado, de 10h às 22h, e domingo, de 12h às 20h). O objetivo da exposição é sensibilizar o público sobre a importância do ambiente marinho e a necessidade da preservação dos oceanos, além de apresentar a sociedade os trabalhos de pesquisa realizados por docentes e estudantes da Universidade.

Exemplares de animais marinhos, esqueletos, vídeos e banners explicativos, amostras biológicas e atividades interativas e lúdicas para o público infanto-juvenil são algumas das atrações da terceira edição da exposição Conhecendo os Animais Marinhos para Proteger, realizada pelo Projeto Cetáceos da Costa Branca (PCCB) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), no Partage Shopping Mossoró.

“Esse momento dentro da Semana do Meio Ambiente e Dia Mundial dos Oceanos (8 de junho) é uma oportunidade de a gente estar levando ao público, a crianças e adolescentes, um pouquinho do que tanto a gente faz como pesquisa, como a importância desses ambientes para a preservação do planeta e da raça humana e o quanto eles podem se envolver no dia a dia”, destacou a professora Bernadete Fragoso, coordenadora do Projeto Cetáceos, na solenidade de abertura.

A reitora Cicília Maia parabenizou os(as) docentes e estudantes envolvidos(as) na pesquisas e trabalho de organização de mais uma exposição e ressaltou o objetivo que o evento tem de gerar conhecimento entre as crianças e adolescentes.

“A criançada ama essa exposição. A gente vê o quanto eles levam de informação para a sala de aula, para a casa, para primos e primas”, acrescentou.

Clara Maria, coordenadora de marketing do shopping, agradeceu mais uma parceria realizada com a Uern e desejou sucesso na realização do evento.

“É uma parceria muito importante, onde os nossos clientes conseguem conhecer um pouquinho do imenso trabalho realizado pelos professores e alunos”, completou.