MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 07/06/2024

MOSSORÓ

Multidão lota o polo Estação das Artes em primeira noite de shows do Mossoró Cidade Junina e comandante da polícia comemora: “Não tivemos conhecimento de ocorrência que mereça destaque”.

Começa sequência de 15 apresentações do Belo Espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró no Adro da Capela de São Vicente; Deputado Neilton Diógenes destinou emenda de R$ 500 mil para custear o espétaculo

Prefeitura inicia assentamento de piso intertravado no bairro Nova Mossoró; trabalho já foi realizado em vários outros bairros de Mossoró com bons resultados

Iluminação da avenida Presidente Dutra transforma a entrada da cidade

Prefeitura realizará Dia D de vacinação contra poliomielite neste sábado

ESTADO

Durante encontro de distribuidoras de gás natural no Nordeste, se discutiu a ampliação do serviço no interior dos estados; deputada Isolda Dantas, de Mossoró, defende que o gás seja canalizado nas casas das famílias mais humildes

ALRN homenageia bombeiros militares que participaram da missão ao Rio Grande do Sul

Governadora Visita canteiro de obras de recuperação da RN 120 São Paulo do Potengi e RN 093 Entroncamento com a RN 003 em Santo Antônio

POLÍCIA

Advogado afastado da presidência da OAB em Mossoró será submetido nesta sexta ao Conselho de Ética, da instituição. Na polícia, depoimento das testemunhas oculares, segundo a defesa, apontam que não houve agressão física e nem estupro de vulnerável

“Lesa Pátria”: PF deflagra nova fase da operação e prende 49 envolvidos nos ataques do 8 de janeiro

Justiça manda soltar empresário preso no Aeroporto de Mossoró; Empresário era investigado no caso da fazenda de maconha descoberta em 2020 no município de Olho D’Água do Borges

Suspeito de roubar joias avaliadas em R$ 200 mil é preso em Areia Branca

Assuense assalta uma farmácia duas vezes e termina morto no bairro Santo Antônio, em Mossoró

NACIONAL

Pobreza subiu de 44,7% para 55% e a miséria extrema de 9% para 17% da população da Argentina com o governo Miley. Em outro cenário, a Bolsa de Valores disparou 80%

No Congresso Brasileiro, bate boca, xingamentos e até princípio de vias fato entre legisladores envergonham o eleitor Brasileiro

Contra Fake News, SFT fecha acordo com Big Techs, porém deixa o X de Elon Musk de fora do Acordo

Na Câmara, Lira quer acelerar projeto que proíbe delação de presos, mecanismo criado há 11 para combater corrupção nas instituições

No Rio Grande do Sul, pela quarta vez após a tragédia climática, Lula reclama da burocracia e pede resposta imediata. Ao lado do governador Eduardo Leite, Lula fala em recuperar a dignidade do povo do Rio Grande do Sul