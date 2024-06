Fogos de artifício: confira dicas dos bombeiros do RN para evitar acidentes neste São João. Segundo a instituição, um dos fatores mais importantes no momento da compra dos fogos é a verificação da validade, além de uma leitura minuciosa das informações sobre o procedimento de segurança do produto, contidas na embalagem do item. A umidade e o lacre também devem ser observadas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte divulgou dicas e orientações de segurança à população para evitar queimaduras, incêndios e outros tipos de acidentes com fogos de artifício em virtude dos eventos de São João.

Segundo a instituição, um dos fatores mais importantes no momento da compra dos fogos é a verificação da validade, além de uma leitura minuciosa das informações sobre o procedimento de segurança do produto, contidas na embalagem do item. A umidade e o lacre também devem ser observadas.

Segundo o subcomandante-geral e diretor de operações do Corpo de Bombeiros, coronel Franklin, os usuários dos fogos de artifício também devem estar atentos aos locais de soltura.

“A distância para explodir os fogos com segurança é em média de 30 a 50 metros de pessoas, edificações, árvores e carros. É preciso ter um cuidado especial com as crianças”, disse.

Confira as dicas divulgadas pelo Corpo de Bombeiros:

Sempre leia e siga as instruções na embalagem;

Sempre use fogos em locais abertos;

Sempre solte fogos sob a supervisão de adultos e de acordo com a sua idade;

Nunca tente reutilizar os fogos que tenham falhado;

Nunca atire fogos na direção de outras pessoas;

Nunca faça experiências, modifique ou tente fazer seus próprios fogos.