Nova Mossoró começa a receber pavimentação intertravada

O piso está sendo assentado na rua Centro Esportivo Mossoroense. O projeto não apenas transformará a aparência do bairro, mas também trará benefícios ambientais, ao promover uma drenagem mais eficaz das águas pluviais, graças ao design permeável dos materiais utilizados. Com extensão 440 metros, a obra faz parte do “Mossoró Realiza”.