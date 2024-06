Caern já coletou e entregou 235 litros de óleo para ajudar no custeio do Albergue Mossoró. O óleo, coletado no escritório de atendimento da Companhia no bairro Bom Jardim, é revertido em renda para a instituição. Qualquer pessoa pode contribuir, basta acondicionar corretamente o óleo após utilizá-lo. É possível entregar o material no horário das 8h às 11h e das 14h às 17h de segunda a sexta-feira. “Ajuda muito a doação do óleo. É importante enxergar a doação como parceria com o Albem, além de evitar entupir a encanação quando a pessoa joga o óleo na pia”, ressalta a idealizadora do Albem Elizabeth Duarte, sobre a doação.

A Caern entregou um total de 235 litros de óleo usado para o Albergue de Mossoró. O óleo foi revertido em renda para ajudar no custeio da instituição. O coletor fica permanentemente no atendimento ao público da Companhia, no bairro Bom Jardim, em Mossoró.

Qualquer pessoa pode contribuir, basta acondicionar corretamente. É possível entregar o material no horário das 8h às 11h e das 14h às 17h de segunda a sexta-feira.

Fazer gestão em entidade filantrópica exige perseverança e inovação, por isso o Albem buscou mais renda. “Ajuda muito a doação do óleo. É importante enxergar a doação como parceria com o Albem, além de evitar entupir a encanação quando a pessoa joga o óleo na pia”, ressalta a idealizadora do Albem Elizabeth Duarte.

O projeto Óleo do Bem ajuda a quem precisa e contribui com a preservação da água. “Estamos na Semana do Meio Ambiente e é sempre importante adotar novos hábitos, ajudando a natureza e ao Albem. O óleo provoca danos aos sistemas de esgoto e pode poluir mananciais. Dar a destinação correta é fundamental para preservação da nossa água”, ressalta José Celino Júnior, gerente da Regional Oeste da Caern.

O Albergue oferece alimentação, alojamento e acolhimento para quem está acompanhando pacientes atendidos pelo SUS em hospitais mossoroenses. A entidade pode atender 50 pessoas e chega a 110 no mês de janeiro durante a Operação Sorriso em Mossoró. Pessoas de outros países, estados, cidades do Rio Grande do Norte e da zona rural do município são acolhidas.

HISTÓRIA

A idealizadora do Albem Elizabeth Duarte entende a importância do acolhimento, pois esteve em albergue quando o sobrinho estava internado em Natal. Após a experiência positiva ela teve a ideia de oferecer gratuitamente o mesmo atendimento no interior.

“Lá eu me senti protegida”, lembra Elizabeth. O Albergue foi idealizado por Elizabeth e seu esposo Edson Oliveira. Edson foi diretor e fundador do Albergue, tendo falecido em janeiro de 2024.

Para viabilizar a criação do Albem, Elizabeth e Edson contaram com a ajuda de empresário mossoroense, que abraçou a causa e reuniu 16 casais para trabalhar em prol da construção do prédio. O Albergue foi fundado em 8 de dezembro de 2016.

Os voluntários reunidos à época formaram o Grupo de Apoio ao Albergue de Mossoró (GRAAL), que continuam trabalhando para o funcionamento da entidade até hoje.

A ONG mantém a Unidade de Educação Infantil Júlio Galdino Neto e a Konstelação que acolhe crianças que sejam órfãs por parte de mãe ou de pai, ou de ambos, oferecendo reforço escolar e equipe de saúde voluntária.