Confira a programação desta sexta-feira (7) nos polos do “Mossoró Cidade Junina”. Na noite de hoje a festa continua no São João de Mossoró. Tem forró, recital, poesia, quadrilha junina e muita cultura popular nos polos Estação das Artes, Poeta Antônio Francisco, Circo do Forró, Cidadela e na Arena Deodete Dias. O espetáculo ‘Chuva de Bala no País de Mossoró’ também será exibido no adro da Capela de São Vicente. Para quem vai curtir os shows no polo principal, a sexta terá apresentações de Alex do Acordeon (20h), Bonde do Brasil (21h30), Dorgival Dantas (23h30) e Wesley Safadão (1h30).