Felipe Guerra: Prefeito inaugura asfalto numa avenida e projeta o mesmo para outras cinco

Na solenidade, o prefeito Salomão Gomes, falou em ouvir o povo e fazer obras para melhorar a qualidade de vida da população. Disse que outras cinco ruas e avenidas serão asfaltadas nos próximos dias; Ele também toca a construção da Ponte de Aço Armado, com base de concreto, no acesso ao Boqueirão e erradicar, por completo, as casas de taipas do município.

Em uma tarde festiva neste sábado, 8 de junho de 2024, a cidade de Felipe Guerra-RN celebrou a inauguração da pavimentação asfáltica da Avenida Lourival de Souza Barra. Concluído o trabalho nesta avenida, já terá início o processo para asfaltar outras cinco ruas e avenidas da cidade de Felipe Guerra.

Além do prefeito Salomão Gomes, a solenidade contou com a presença do vice-prefeito Ubiracy Pascoal, do presidente da Câmara, vereador Pedro Cabral, acompanhado pelos vereadores Max Morais, Mazinho da Pesca, Paulo Guilherme e Márcio da Santana. Também compareceram diversos secretários municipais que, junto aos familiares do homenageado, Lourival de Souza Barra (in memoriam), participaram ativamente da cerimônia.

Em seu discurso, o Prefeito Salomão Gomes destacou a importância da nova avenida para a cidade, ressaltando que a obra é uma marca de uma gestão focada em ouvir as necessidades da população e melhorar a qualidade de vida de todos. “Confio muito no trabalho em equipe e acredito que essa gestão não é minha, mas nossa. Estamos ouvindo o povo, atendendo suas necessidades e realizando obras para melhorar a qualidade de vida de todos”, afirmou o Prefeito.

A nova pavimentação, construída pela empresa CLPT Construtora Ltda., contou com um investimento total de R$ 732.898,92, recursos próprios do Município. O evento de inauguração atraiu vários moradores que fizeram questão de prestigiar e celebrar essa conquista, que trará benefícios diretos para a mobilidade e infraestrutura local.





O prefeito destacou a importância de ouvir a população e agir com responsabilidade. “Este é um grande momento que Felipe Guerra está vivendo, e reafirmo nosso compromisso de ouvir a população e garantir que o dinheiro de vocês está sendo bem investido”, declarou Salomão Gomes.

Na ocasião, o Prefeito também destacou outras importantes obras em andamento que serão entregues à população em breve. “Nos próximos dias, vamos levar pavimentação asfáltica a mais cinco ruas e avenidas da zona urbana do nosso município. São obras importantes que atenderão reivindicações da população”, afirmou. Ele também mencionou projetos em andamento, como a construção da ponte de acesso à comunidade de Boqueirão e adjacências, com um investimento de mais de R$ 2 milhões, e a conclusão da ponte de acesso a São Lourenço e outras localidades.

No final de sua fala, Salomão mencionou ainda os esforços para enfrentar o problema do déficit habitacional, algo que tem sido feito através do Programa Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS), com a construção de várias moradias e foco na erradicação das casas de taipa na zona rural. Além disso, destacou a maior obra de segurança hídrica da história do município, com a perfuração e instalação de poços em parceria com os governos estadual e federal. Também mencionou a construção de cinco praças, a reforma do Ginásio Poliesportivo Genilson Almeida e a construção do pórtico da cidade, ressaltando que são obras que contribuirão significativamente para o desenvolvimento e a infraestrutura de Felipe Guerra.