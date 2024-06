Com investimento de mais de R$ 1 milhão, obra da UBS do Nova Mossoró está em ritmo acelerado. Com 301,38 m² de área construída, a Unidade Básica de Saúde do bairro será totalmente estruturada e equipada para oferecer um atendimento de melhor qualidade à população. Vale salientar também que a UBS será totalmente climatizada, inclusive a sala de recepção e espera. Os objetivos da nova UBS são a expansão da cobertura de saúde primária e a oferta de serviços de qualidade. Etapas concluídas incluem a construção da estrutura básica de alvenaria, já iniciada a parte de reboco e viga para em seguida iniciar a instalação de sistemas elétricos.