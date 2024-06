Professores da Ufersa entram em greve nesta segunda- feira (10)

Entre as reivindicações da categoria, estão a recomposição salarial, realização de concurso público e revogação de instruções normativas que limitam o direito de greve. A greve foi aprovada em assembleia no último dia 04 com 195 votos favoráveis, 94 contrários e sete abstenções. A Adufersa informou que os detalhes sobre o início da paralisação estão sendo discutidos e serão anunciados em breve.

Os professores da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) deram nesta segunda-feira (10) a greve por tempo indeterminado. Entre as reivindicações da categoria, estão a recomposição salarial, realização de concurso público e revogação de instruções normativas que limitam o direito de greve.

Nesta segunda- feira (10) o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) suspendeu o calendário acadêmico dos cursos de graduação da Universidade. O Consepe também decidiu pela manutenção do calendário acadêmicos dos cursos de pós-graduação e também pela manutenção do calendário do internato de medicina.

Com relação ao funcionamento da biblioteca, atendendo sugestão da direção do Sistema de Biblioteca da Ufersa, o funcionamento ficará restrito a sala de estudos, que passa a funcionar em horário especial: de segunda a sexta-feira, no horário das 7h da manhã às 22h e, no sábado, das 7h às 12h.

Com relação à suspensão ao funcionamento dos restaurantes universitários a decisão será tomada após reunião com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proae) que vai acontecer na tarde desta segunda-feira.