Comerciantes registram volume de vendas acima do esperado na primeira semana do “Cidadela”

A primeira semana do Polo Cidadela no “Mossoró Cidade Junina” superou as expectativas. Com a previsão de revitalizar a economia local, comerciantes aguardavam ansiosamente pela primeira semana de operações.

Os resultados não decepcionaram, com métricas de desempenho destacando um volume de vendas acima do esperado, ressaltando o potencial do polo como centro de comércio.

"É boa, positiva, a primeira semana do evento de 2024. E espero que seja superado o de 2023, do jeito que foi essa primeira semana, vai ser com certeza", avaliou Bebeto churrus e crepes que há mais de 14 anos comercializa no MCJ.

Relatos apontam para uma experiência de venda enriquecedora, marcada por um fluxo constante de consumidores, o que pode ser atribuído à diversidade de produtos oferecidos e à eficiente estratégia de marketing do polo.

Ademais, vários fatores foram cruciais para esse sucesso inaugural, incluindo a localização estratégica do polo, uma ampla campanha de divulgação e a variedade de cardápio que atendem às necessidades e expectativas dos visitantes, além da diversidade musical.

“A avaliação está sendo maravilhosa, é o meu segundo ano aqui trabalhando com venda de açaí no polo. A minha avaliação, que eu estou para dizer que está sendo show, está muito bom. As vendas estão boas. A gente observa que tem muita gente de fora visitando nossa cidade, conhecendo o Cidadela. E a cada dia eu percebo que está sendo melhor. A diferença que eu vi do ano passado para hoje vem sendo melhor. E assim, a expectativa é que vendas até o final do mês com certeza vai ser show aqui para a gente”, frisou Mayara Duarte.

“É meu primeiro ano aqui na Cidadela. Fiquei muito feliz porque com a ampliação da estrutura que conseguiu dar oportunidade para outras pessoas”, declarou Izabel Fernandes. “Eu fui uma das contempladas e hoje estou realizando um sonho. Eu sempre tive vontade de colocar um negócio, principalmente no ‘Mossoró Cidade Junina’, que é uma fonte de renda muito grande para muitas pessoas. E hoje eu estou aqui com o ‘quiosque se achegue’. A gente vende lanches rápidos, petiscos, bebidas quentes, geladas. E, graças a Deus, a primeira semana tem superado as minhas expectativas. Eu espero que até o final ela triplique", relatou a comerciante.

Os comerciantes estão otimistas quanto aos dias, planejando expandir as operações e explorar novas estratégias para aumentar ainda mais as vendas.

“A Avaliação é 100%, a organização muito boa, o atendimento de todos da organização do polo. Nossas vendas estão perfeitas, a aceitação está sendo muito boa. A expectativa daqui para frente é que melhore ainda mais. Há três semanas que faltam para finalizar o mês. Parabéns para pessoal da Prefeitura que está nesse setor pela atenção dada a nós comerciantes”, agradeceu Gracita França que está comercializando pipocas gourmet.

A primeira semana no Polo Cidadela é apenas o começo de uma trajetória promissora para o comércio local.