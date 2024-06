MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 11/06/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORÓ

Comerciantes registram volume de vendas acima do esperado na primeira semana do “Cidadela”

Inscrições na seleção para supervisores de escolas terminam nesta sexta

Com investimento de mais de R$ 1 milhão, obra da UBS do Nova Mossoró deve ser concluída antes do prazo

Em função da greve dos Professores e técnicos federais, Consepe da UFERSA suspende calendário acadêmico

Governo Federal vê semana decisiva para frear greve nas universidades e institutos federais

Dentro do processo de mecanização da agricultura familiar, UERN e Universidade da China discute a implantação de uma residência tecnológica em Apodi para intercâmbio entre estudantes e pesquisadores dos dois países

ESTADO

Produção de energia off-shore reúne em Natal empresas, academias e governos

Agricultor teme perder o olho esquerdo em função de uma doença rara no rosto; Cirurgia custa quase 50 mil e a Justiça negou

Sindiposto prevê que a gasolina deve aumentar de 20 a 36 centavos com Medida Provisória do PIS/confins

Campanha contra poliomielite: RN vacinou 17% das crianças até 4 anos

Balança comercial do RN tem melhor maio desde 2018

POLÍCIA

Polícia registra uma troca de tiros com morte na Serra do Mel e assassinato em Marcelino Vieira

“Operação Virtude” realiza ações de combate à violência contra a pessoa idosa

Professor da UFERSA é preso por importunação sexual; em Audiência de Custódia, justiça o colocou em liberdade para responder pelo crime

NACIONAL

Ministra do planejamento vai ao Congresso para debater o projeto da LDO para 2025