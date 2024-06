UERN e Universidade da China discutem implantação de residência tecnológica em Apodi

A residência é desenvolvida por meio de uma parceria entre a Uern, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar (Sedraf) e movimentos sociais. Esta será a primeira residência em mecanização da agricultura do Brasil. O titular da Sedraf, Alexandre Lima informa que o primeiro grupo de estudantes chineses deverá chegar ao Brasil em Agosto. A proposta é que o Centro funcione como um ambiente de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que busque oferecer avanços e soluções relacionadas à agricultura familiar na região.

No último sábado (08) foi realizada uma reunião na sede do Instituto de Cooperação Internacional Campesino (IAPC), na Ásia, para discutir questões sobre o fortalecimento da parceria Brasil-China para Mecanização Agrícola da Agricultura Familiar, na qual a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) é uma das instituições parceiras. No encontro, foi debatido a realização de uma residência tecnológica para promover intercâmbio entre estudantes e pesquisadores dos dois países.

“O objetivo central dessa residência é viabilizar a ida de estudantes, técnicos, pesquisadores e professores brasileiros para a China e a vinda também desses grupos para o Brasil no sentido de incrementar a parceria Brasil China pra mecanização da agricultura familiar”, explica o titular da Sedraf e professor da Uern, Alexandre Lima.

Ele informa que o primeiro grupo de estudantes chineses deverá chegar ao Brasil em Agosto. “O grupo ficará em Apodi, onde é a sede do Centro de Inovação e Tecnologia para Mecanização Agrícola – um Centro de Agricultura Inteligente, e também será a sede da residência no Nordeste”, diz o secretário.

A Universidade Agrícola da China (CAU, sigla em inglês para China Agricultural University), da Associação Internacional para a Cooperação Popular (IAPC/BAOBAB), o Governo do Estado, através da Sedraf, Universidades e instituições parceiras deverão aprofundar e discutir as questões referentes a operacionalização dessa residência em mecanização agrícola no Estado.

O programa de Mecanização Agrícola da Agricultura Familiar prevê a testagem de 31 máquinas chinesas, em assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), cooperativas e em unidades de agricultura familiar. A proposta é que o Centro funcione como um ambiente de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que busque oferecer avanços e soluções relacionadas à agricultura familiar na região.