MCJ 2024: atrações do Polo Igreja de São João começam na sexta- feira, 14

A comunidade católica celebra o padroeiro São João e conta com uma programação religiosa com apresentações e shows com artistas regionais e nacionais. A programação terá início no dia 14 e seguem até o dia 24 de junho, sempre a partir das 21h, ao lado da Igreja Matriz de São João Batista, no bairro Doze Anos.

Confira as atrações que irão fazer parte da programação em um dos polos mais tradicionais do São João mais cultural do mundo.

Sexta-feira - 14 de junho

Alfredo & os Caras





Sábado - 15 de junho

Irma Kelly Patrícia





Domingo - 16 de junho

Radiola Club





Segunda - 17 de junho

Adriana Arydes





Terça - 18 de junho

Tremendões de Mossoró





Quarta - 19 de junho

Shalom





Quinta - 20 de junho

Luiz Henrique





Sexta - 21 de junho

Padre Nunes





Sábado - 22 de junho

Festival de Prêmios





Domingo - 23 de junho

Roberto Cantor e Banda

Segunda - 24 de junho

Procissão