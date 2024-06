“Edital em breve” diz secretario de administração do RN sobre concurso público para professores

Através de publicação nas redes sociais, o secretário anunciou que o realização de um concurso público para professores da rede estadual de ensino que será homologado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta- feira (12). Ainda de acordo com a publicação do secretário, a contratação da Fundação Getúli Vargas como banca organizadora do certame assim como a assistência jurídica para execução do concurso, também serão publicados no DOE. Sobre o edital, o secretário informou que será divulgado em breve.

Um novo concurso para a área de educação do Rio Grande do Norte foi divulgado pelo secretário estadual de administração, Pedro Lopes na tarde desta terça- feira (11).

Através de publicação nas redes sociais, o secretário anunciou que o realização de um concurso público para professores da rede estadual de ensino será homologado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta- feira (12).

Ainda de acordo com a publicação do secretário, a contratação da Fundação Getúlio Vargas como banca organizadora do certame, assim como a assistência jurídica para execução do concurso, também serão publicados no DOE.

O concurso público para a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC), disponibilizará 598 vagas para repor o quadro de servidores efetivos do órgão da carreira do magistério, entre professores e especialistas em Educação.

Sobre o edital, o secretário informou que será divulgado em breve.

“Concurso carreira do magistério do governo do RN no DOE desta quarta- feira (12) será homologada a contratação da Fundação Getúlio Vargas como banca organizadora e assistência jurídica para execução de concursos públicos- SEEC.Edital em breve”, informou o secretáio