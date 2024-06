MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 12/06/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORÓ

MCJ 2024: confira atrações dos polos para esta quinta-feira

“Front da Inclusão”: Prefeitura garante mais 60 vagas para PcD em cada show nesta segunda semana de MCJ

Prefeitura de Mossoró realiza entrega da 7ª premiação do programa “Nota Mossoró”

“Madrugão da Limpeza” contempla os bairros Alto da Conceição e Boa Vista

Concurso da UERN: candidatos a docentes poderão pedir impugnação das bancas avaliadoras; Edital foi publicado nesta quarta-feira

Justa Homenagem: Albem passa a se chamar Albergue de Mossoró Edson Oliveira

Plano Safra 2024: Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Mossoró inicia trabalho de vistoria nos roçados da zona rural de Mossoró para saber se a safra vingou ou não

ESTADO

Ivanildo Lima será o vice de Sabino na chapa Governista em Apodi-RN

“Edital em breve” diz secretário de administração do RN sobre concurso público para professores

Codevasf informa a governadora Fátima Bezerra que as obras da Adutora da Serra de Santana estão avançadas e que a licitação da adutora do Agreste e para concluir a Estrada do Melão serão no início de julho

Mãe diz que bebê internado em hospital que usou embalagem de bolo como máscara de oxigênio estava 'muito debilitado'

CNJ suspende edital para vaga no Tribunal de Justiça do RN após ação contra desembargador Ricardo Procópio; ação foi movida pelo juiz que ficou em segundo lugar: Francisco Serphico da Nóbrega

POLÍCIA

Polícia Prende foragido da justiça de Limeira, São Paulo, no Aeroporto Dix Sept Rosado, em Mossoró; Era procurado por crimes contra fauna, receptação e porte ilegal de arma de fogo

Advogado de Mossoró é indicado por crimes de estelionato e falsidade ideológica; A justiça também decretou bloqueio de bens

Município de Serra do Mel registra dois homicídios em menos de 12 horas; Polícia vê relação entre os dois casos

NACIONAL

Governo anula leilão para compra de arroz importado após suspeitas de irregularidades

Lula anuncia R$ 5,5 bilhões para universidades, institutos federais e hospitais universitários

Presidente da Câmara aprova urgência no projeto que prevê punição para deputados brigões; Projeto deve ir a plenário nesta quarta-feira

Ministro Alexandre de Moraes libera o caso Marielle Franco para julgamento no STF

Presidente do Senado devolve Medida Provisória do PIs-confins e ministro Haddad diz que não tem plano B

PF descobre outra joia ofertada ao Brasil e que Bolsonaro botou a venda nos Estados Unidos; Inquérito foi novamente prorrogado

TSE anula decisão contra Bolsonaro e Braga Neto sobre abusos no Sete de Setembro, porém ele continua inelegível por ter espalhado fake News contra ministros do STF