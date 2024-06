Noite de forró das antigas abre a segunda semana de shows na Estação das Artes. Após o sucesso da primeira semana, uma nova semana de shows começa nesta quinta-feira (13), a partir das 19h, no polo principal do Mossoró Cidade Junina. Quem comanda a festa no palco da Estação são as cantoras Priscyla Arrazo, Taty Girl e as bandas Limão Com Mel e Calcinha Preta; confira a programação de todos os polo do evento nesta quinta.

A primeira semana de shows no polo principal do Mossoró Cidade Junina arrastou uma multidão para a Estação das Artes Elizeu Ventania. Após o sucesso, a segunda semana começa nesta quinta-feira (13), com muito forró das antigas.

A festa está prevista para ser iniciada às 19h e quem comanda a noite no palco da Estação são as cantoras Priscyla Arrazo, Taty Girl e as bandas Limão Com Mel e Calcinha Preta.

A jornalista da TCM, Isaiana Santos, é fã da banda Calcinha Preta, ela diz que a expectativa para o show da banda é ficar sem voz de tanto cantar.

“Acredito que todo o público vai cantar os maiores sucessos da banda. A programação desta quinta-feira foi montada para quem curte o forró das antigas. Quem gosta de dançar coladinho, é dia pra marcar presença”, disse.

Já a publicitária Leiziane Talynne, afirma que a mais aguardada para ela é a apresentação da Limão Com Mel.

“Estou com altas expectativas. Primeiro porque foi uma das primeiras bandas de forró que curti. Marcou minha adolescência de muitas formas, desde as letras, as experiências nos show, afinal os show onde Batista Lima saia de dentro de um limão marcou uma geração kkkk. Enfim, o dia de amanhã vai ser um prato cheio para quem ama forró das antigas como eu, um alento nesse mar de tiktokers e sertanejos (rsrs)”, brincou ela.

Além da Estação das Artes, o público também poderá curtir diversas atrações nos demais polos do MCJ. Confira abaixo a programação completa desta quinta-feira (13):

POLO CIDADELA

Palco 01 - a partir das 23h30

Messias Paraguai

Rubens Bruno

Palco 02 - a partir das 21h30

Wal Borja e Forrozão Vem Pra Cima Que Eu Adoro

Gene Di Paula & Banda

POLO ANTÔNIO FRANCISCO

18h - Festival de Cordel Mirim

19h - Pastoril Melhor Idade

20h - De Vez Enquanto, Florescer

POLO CIRCO DO FORRÓ

Pk

ADRO DA CAPELA DE SÃO VICENTE

Entrega da Medalha Rodolfo Fernandes