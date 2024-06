Poço 33 começa a operar no Rincão com capacidade para abastecer cerca de 15 mil pessoas

A Caern começou nesta semana a distribuir água do poço 33 no bairro Rincão. Os serviços de obras civis e operacionais foram concluídos. Os 150 mil litros de água produzidos por hora já estão sendo distribuídos. São beneficiados diretamente os bairros Rincão, Pintos, Alto das Brisas e indiretamente a região leste da cidade, com previsão de atender cerca de 15 mil pessoas.





Juntamente com o novo poço também foi ativado o reservatório que tem capacidade para acumular 300 mil litros de água. A água do 33 é armazenada no reservatório e distribuída para os bairros, garantindo pressão adequada. Atualmente, as equipes acompanham o envio de água e fazem os ajustes operacionais necessários para que a área atendida pelo poço tenha um maior alcance.





A cidade de Mossoró teve investimentos como a entrada em operação do poço 6B em Nova Betânia e melhorias feitas no poço 14 do bairro Santo Antônio e 31 na Nova Mossoró. E a Caern continua trabalhando para não só abastecer, como garantir segurança hídrica à segunda maior cidade do Rio Grande do Norte.





“Nosso objetivo é garantir segurança hídrica para Mossoró. Com a entrada em operação da adutora Apodi-Mossoró vamos não só abastecer bem os mossoroenses, como levar segurança hídrica a todos”, ressalta o diretor-presidente da Caern Roberto Sérgio Linhares. A adutora Apodi-Mossoró tem previsão de entrar em operação em julho de 2025.





INVESTIMENTO





O poço do Rincão teve um investimento de R$ 10 milhões. O valor é necessário não só para a perfuração, feita com sonda perfuratriz semelhante a que opera em poços de petróleo, como para equipamentos.





Diferente do que a maioria pensa, os poços de Mossoró não são do tipo artesiano. Por esse motivo precisam de investimentos altos, devido suas características próprias. Os poços são profundos, chegam a mais de mil metros de profundidade e possuem operação complexa por captar água subterrânea e em altas temperaturas.





Os equipamentos para operar o sistema de poços em Mossoró são específicos. Os conjuntos motobombas são importados da Turquia e Alemanha.. O Arenito Açu é um aquífero que está situado no subterrâneo da cidade só pode ser alcançado por bombas de alta capacidade que funcionam bem na captação de água com temperaturas a cerca de 50 graus. Investimentos que foram garantidos pelo Governo do Estado através da Caern para garantir mais água aos mossoroenses.