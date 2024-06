Uern e Museu Lauro da Escóssia recebem exposição “Expressões do Cangaço”

O evento, que esta em sua vigéssima edição, faz parte da programação do XX Fórum do Cangaço III, realizado pela Sociedade Brasileira de Estudo do Cangaço.A exposição se apresenta como um incentivo a ampliação dos estudos sobre a temática do cangaço e o fortalecimento da memória e da identidade de seu povo com sua história. A exposição acontece nos dias 11 e 12 de junho no Museu Histórico Lauro da Escóssia e nos dias 13 e 15 de junho será no auditório da FAFIC - Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN das 8h às 17h e no sábado das 8h ao meio-dia.

Com toda a sua peculiaridade, o Museu Histórico Lauro da Escóssia recebe a partir desta terça-feira (11), a exposição “Expressões do Cangaço”. O evento faz parte da programação do XX Fórum do Cangaço III, realizado pela Sociedade Brasileira de Estudo do Cangaço. O momento se apresenta como um incentivo a ampliação dos estudos sobre a temática do cangaço, geração de oportunidades para os setores hoteleiros, gastronômicos, artesanal e cultural, de divulgação de suas marcas e produtos vinculados ao tema regional.

Dessa forma, o evento, que está em sua vigésima edição, fortalece a cada ano seu propósito de ampliar sua contribuição com a área de turismo e todas as suas vertentes, bem como para ampliação dos estudos históricos com vistas ao fortalecimento da memória e da identidade de seu povo com sua história.

A exposição acontece nos dias 11, 12, 13, 14 e 15 deste mês, sendo que nos dias 11 e 12 de junho será realizada no Museu Histórico Lauro da Escóssia. E nos dias 13 e 15 de junho será no auditório da FAFIC - Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN. Diretor do Museu, Jair Nogueira reforça o convite para os turistas que estão visitando o município durante o “Mossoró Cidade Junina”, a conhecerem mais um pouco sobre a história de Mossoró.

“Queremos convidar você turista, Mossoró é só festa e o nosso Museu está aberto de terça a sábado. Da terça até sexta a gente abre ao público das 8h às 17h e no sábado das 8h ao meio-dia. Na nossa Pinacoteca, estamos com uma exposição que retrata o cangaço, essa história que é tão fantástica. Continuamos também com os cetáceos, um projeto da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 'Negro e Lindo'. É uma exposição que fala sobre a raça negra e tudo que essas pessoas contribuíram com a nossa história. Em nome da Prefeitura Municipal de Mossoró, estamos convidando você que está vindo à cidade e você que é cidadão mossoroense a vir nos conhecer”, disse.