“Paulo Doido” é homenageado com Moção de Pesar na Câmara de Mossoró. Nesta quarta-feira (12), os vereadores respeitaram um minuto de silêncio em memória a Paulino Duarte de Morais, “Paulo Doido”, falecido há quatro dias e frequentador assíduo da Casa. A Moção de Pesar foi apresentada pelo vereador Edson Morais Duarte, “Didi de Arnor” (União Brasil), sobrinho de Paulo, e aprovada em nome de toda a Câmara Municipal. No momento da votação, a imagem de Paulo Doido foi projetada no painel multimídia do plenário da Casa.

A Moção de Pesar foi apresentada pelo vereador Edson Morais Duarte, “Didi de Arnor” (União Brasil), sobrinho de Paulo, e aprovada em nome de toda a Câmara Municipal. No momento da votação, a imagem de Paulo Doido foi projetada no painel multimídia do plenário da Casa.

“Paulo era pessoa alegre, divertida, sábia, um ser verdadeiro, que de doido não tinha nada. Conhecido por andar nas ruas de Mossoró, e era assim que ele gostava de viver. Agradeço aos colegas vereadores pelo apoio a essa homenagem”, disse Didi de Arnor.

Ele defendeu avaliar possível outra homenagem a Paulo Doido, como denominação de prédio público. E acrescentou Didi de Arnor: “a partida dele também é uma oportunidade para gente refletir e valorizar outras figuras populares da cidade de Mossoró, ainda em vida”.

Paulo foi internado no Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), em Mossoró, no último dia 28, após sofrer acidente na Avenida Presidente Dutra, no bairro Alto de São Manoel. Não resistiu ao agravamento do estado de saúde e morreu no hospital, causando comoção em Mossoró.