Documentário "De Dentro do Bando" será exibido nesta quinta no XX Fórum do Cangaço

O documentário, realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura, é o primeiro trabalho produzido pelo Escambau – coletivo de ideias, e conta a história narrada pelo Coronel Antônio Gurgel, durante o seu sequestro pelo bando do cangaceiro Lampião, ocorrido em 1927 e será exibido nesta quinta-feira, dia 13 de junho, a partir das 19h, durante a programação do XX Fórum do Cangaço. A história detalha com fatos fidedignos, um momento impar da história nordestina, o Cangaço. Esse documento tornou-se público a partir de 1930, publicado no Jornal carioca A Notícia, permitindo que a sociedade tivesse acesso a informações valiosas sobre os 13 dias em que ele passou sequestrado pelo bando, oferecendo detalhes fundamentais sobre os acontecimentos e a vida dos cangaceiros.

"Fizemos uma ampla pesquisa bibliográfica, percorremos as cidades de Pau dos Ferros, Apodi, Felipe Guerra, Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, e claro, o País de Mossoró, conversamos com os historiadores especialistas em estudos do cangaço: Geraldo Maia, Lemuel Rodrigues, Kidelmir Dantas, Cicinato Ferreira, Marcílio Lima, Aderbal Nogueira e Robério Santos, o que culminou numa narrativa voltada para destacar a importância desse documento histórico para o estudo do cangaço" destacou Ivanaldo Fernandes.





Ainda segundo o diretor do documentário, “Há mais de 20 anos Mossoró realiza o espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró, identificamos que o espetáculo é apenas uma pequena parte da história, no nosso documentário procuramos enfatizar diversos outros aspectos que aos poucos podem estar sendo esquecidos”, concluiu.





O XX Fórum do Cangaço, realizado pela Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço (SBEC), acontece de 13 a 15 de junho, no Auditório da FAFIC, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), e no Museu Municipal Jornalista Lauro da Escóssia.