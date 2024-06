Mossoró e Apodi entre os 100 municípios do país Amigo da Criança 2024

A cerimônia de entrega do prêmio aconteceu na tarde de hoje no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, Praça dos Três Poderes, em Brasília/DF. O Prêmio Prefeito Amigo da Criança, que está em sua sétima edição (2021-2024), é concedido pela Fundação Abrinq, de Brasília-DF. Os prefeitos Allyson Bezerra, de Mossoró, e Alan Silveira, de Apodi, foram pessoalmente receber a comenda, que é concedida de quatro em quatro anos para apenas 100 dos 5.570 muncípios brasileiros

Os prefeitos Allyson Bezerra, de Mossoró-RN, e Alan Silveira, de Apodi-RN, receberam nesta quarta-feira (12), o Prêmio Prefeito Amigo da Criança, entregue a cada quatro anos pela Fundação Abrinq, em Brasília-DF. Mossoró e Apodi estão entre os 100 municípios brasileiros premiados por se destacar com ações e iniciativas voltadas ao desenvolvimento de crianças e jovens.

A cerimônia de entrega do prêmio aconteceu na tarde de hoje no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, Praça dos Três Poderes, em Brasília/DF. O Prêmio Prefeito Amigo da Criança está em sua sétima edição (2021-2024).

Um dos grandes feitos que levou Mossoró à conquista do prêmio foi o programa “Mossoró Cidade Educação”, maior programa de investimento em educação da história de Mossoró lançado no ano de 2022, e que garante creches e escolas novas e reformadas, merenda e transporte escolar de qualidade, kit de material escolar completo para todos os alunos da Rede Municipal, fardamento, além da instalação de centrais de ar-condicionado em todas as escolas e creches do Município, que está em processo de finalização.

Emocionado, o prefeito Allyson Bezerra, ao lado da esposa Cinthia Pinheiro e a ouvidora do município de Mossoró Janaina Holanda, falou sobre a conquista.

Também é destaque no processo de avanço das políticas públicas para crianças e jovens, o Programa “Jovem do Futuro”, destinado à capacitação de jovens de Mossoró para a conquista do primeiro emprego. O programa tem como base a formação cidadã e profissional, além de contar com pagamento de bolsa-auxílio no valor de R$ 300 a cada mês de duração do curso. A cada ano, mil jovens são selecionados e passam pelo curso de formação. O programa Jovem do Futuro formou sua primeira turma em fevereiro deste ano e já está com a segunda turma em atividades.

Mossoró também se destacou no avanço de indicadores da infância e adolescência a partir da elaboração e publicação de lei referente ao Plano Municipal para a Infância e Adolescência (PMIA); Criou um orçamento exclusivo para Crianças e Adolescentes; Fortalecimento dos conselhos de direitos e do Fundo da Infância e da Adolescência; e planejou e executou de 2021 a 2024 mais de 50 programas e ações com foco na educação de qualidade, promoção de vida saudável e proteção social voltada para crianças e adolescentes.

“Estamos bastante felizes por receber esse prêmio aqui hoje, é um grande reconhecimento ao trabalho desenvolvido desde 2021 até o momento da nossa gestão. Agradeço a todos os nossos servidores, em nome da Ouvidora Geral do Município Janaína Holanda pelo trabalho de Articulação realizado durante todo esse período em diversas frentes. Prêmios como esses nos dão ainda mais força para continuar trabalhando com muita responsabilidade, com muita dedicação pelos nossos jovens e crianças”, destacou Allyson Bezerra.

No total, na solenidade de hoje a Fundação Abrinq premiou 58 prefeitos do Nordeste, 22 do Sudeste, 10 do Sul, 8 do Norte e 2 da região Centro-Oeste.

