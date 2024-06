PM registra homicídio no bairro Bom Jesus; o 50º ano de 2024 em Mossoró. A vítima foi identificada como Maycon Herick Venceslau da Silva, de 19 anos. O crime aconteceu por volta das 19h30. O rapaz havia saído de casa poucos minutos antes de ser assassinado a tiros, em via pública, na rua Nair Fernandes de Souza. No local, prevaleceu a lei do silêncio. A polícia civil vai investigar a motivação e autoria do crime.