Prefeitura economiza R$ 30 mil por mês com investimento de 1,2 milhão em energia solar

Ao todo, cinco usinas fotovoltaicas já estão em funcionamento com investimento de R$ 1,2 milhão. Agora serão investidos outros R$ 2 milhões em mais de usinas, com previsão de economia mensal de R$ 70 mil. Ao concluir os investimentos, que deve ocorrer nas próximas semanas, a prefeitura vai está economizando média de R$ 100 mil por mês e 1,2 milhão ao ano.

A Prefeitura Municipal de Upanema iniciou os trabalhos de instalação de mais uma usina fotovoltaica atender os prédios públicos municipais, a 6ª que entrará em operação na gestão do prefeito Renan Fernandes, objetivando reduzir o custeio da máquina pública.

O município de Upanema está localizado a cerca de 40 km ao sul da cidade de Mossoró e têm 14,8 mil habitantes, segundo último censo do IBGE. A economia local é movida pela produção da fruticultura, também da psicultura, pecuária e apicultura.

Segundo a comunicação da Prefeitura Municipal de Upanema, estão sendo investidos mais R$ 2 milhões em mais três novas usinas, sendo que a primeira vai atender o Centro Especializado em Reabilitação (CER) Vereador José Garcia de Medeiros, localizado no bairro Pêgas.

Com este investimento, o prefeito Renan Fernandes calcula que vai economizar R$ 70 mil ao mês, que vai se somar aos R$ 30 mil por mês que já economiza com o investimento de R$ 1,2 milhão nas cinco primeiras usinas instaladas no município.

Este trabalho, segundo o prefeito Renan Fernandes, tende a ser ampliado, pois representa economia aos cofres públicos, respeito aos recursos do contribuinte. Com o investimento de R$ 3,2 milhões, o gestor vai estar economizando R$ 1,2 milhão ao ano.

As cinco usinas que já estão em funcionamento em função do investimento inicial de 1,2 milhão, atendem o Centro Municipal de Educação Infantil Professor Severino Ramos Martins de Moura, Complexo Cultural Dr. Milton Marques de Medeiros, Escola Municipal Professora Maria Gorete de Carvalho Macedo, entre outros prédios públicos, gerando uma economia mensal de mais de R$ 30 mil aos cofres do Município.