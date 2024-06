Ezequiel requer ações em Saúde, Segurança, Educação e Infraestrutura para região Salineira

As ações são a favor dos municípios de Macau e Guamaré, ambos na região Salineira do Estado. Os ofícios buscam investimentos em segurança, saúde e infraestrutura. Para Macau, o parlamentar solicita a recuperação da 5ª Delegacia Regional da Polícia Civil, localizada na cidade. Já para Guamaré, o presidente da Assembleia solicita primeiro a disponibilidade de uma nova viatura policial.Na área da Saúde, o deputado reivindica a disponibilidade de uma ambulância para atender a demanda da região.

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB), apresentou uma série de requerimentos onde reivindica ações a favor dos municípios de Macau e Guamaré, ambos na região Salineira do Estado. Os ofícios buscam investimentos em segurança, saúde e infraestrutura.

Para Macau, o parlamentar solicita a recuperação da 5ª Delegacia Regional da Polícia Civil, localizada na cidade. O local está em situação precária, apresentando rachaduras nas paredes e deterioração da parte hidráulica e elétrica. Na justificativa, o deputado argumenta que é preciso oferecer condições de trabalho aos policiais com o objetivo de conter a criminalidade e garantir segurança à população.

Além disso, ainda para Macau, Ezequiel requer a perfuração e instalação de poços, com o objetivo de prevenir problemas que poderão surgir caso o colapso de abastecimento de água na cidade continue sob ameaça. Outra preocupação diz respeito ao homem do campo, que vem sofrendo com as longas estiagens e as últimas chuvas não foram suficientes para a recuperação dos prejuízos causados pela seca.

Já para Guamaré, o presidente da Assembleia solicita primeiro a disponibilidade de uma nova viatura policial. A cidade também vem sofrendo com o aumento de vítimas de práticas criminosas, e o déficit de viaturas prejudica o trabaho das forças de segurança na zona urbana e nas comunidades rurais.

Na área da Saúde, o deputado reivindica a disponibilidade de uma ambulância para atender a demanda da região. Em relação a Educação, o requerimento é pelo envio de um ônibus escolar para atender aos estudantes que residem na zona rural do município.

No setor de infraestrutura, Ezequiel sugere a realização de obras de pavimentação e drenagem nas ruas de Guamaré, assim como requer um estudo de viabilidade para execução do saneamento básico na cidade.