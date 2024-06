Isolda Dantas destaca Encontro da Marcha Mundial das Mulheres em Natal

De acordo com a parlamentar, o encontro será uma homenagem à “nossa querida companheira revolucionária Nalu Faria”, fundadora do movimento. “Um movimento internacional que busca a construção de um mundo justo, de um mundo solidário e, acima de tudo, um mundo onde as mulheres possam viver de forma livre”, disse Isolda. A Marcha Mundial das Mulheres é um movimento feminista internacional, que atua em mais de 64 países e, no Brasil, está organizado em 20 estados.

Em pronunciamento na sessão plenária desta quinta-feira (13), na Assembleia Legislativa, a deputada Isolda Dantas (PT) destacou o 3° Encontro Nacional da Marcha Mundial das Mulheres, a ser realizado em Natal entre os dias 6 e 9 de julho. De acordo com a parlamentar, o encontro será uma homenagem à “nossa querida companheira revolucionária Nalu Faria”, fundadora do movimento.

“Um movimento internacional que busca a construção de um mundo justo, de um mundo solidário e, acima de tudo, um mundo onde as mulheres possam viver de forma livre”, disse Isolda.

A Marcha Mundial das Mulheres é um movimento feminista internacional, que atua em mais de 64 países e, no Brasil, está organizado em 20 estados. Desde os anos 2000 realiza ações e campanhas de auto-organização das mulheres no enfrentamento à pobreza, violência, na defesa de democracia e construção de autonomia e igualdade para transformação da sociedade. Em Natal, o evento espera reunir mais de mil mulheres de norte a sul do país, como também delegações estrangeiras.

Capacitismo

Durante o pronunciamento, Isolda repercutiu ainda a campanha de combate ao capacitismo lançada na última terça-feira (12) pela Assembleia Legislativa. “Parabenizo a Casa pela campanha lançada - que carrega um propósito muito importante. Quero enaltecer também a Comunicação da ALRN pela condução da iniciativa e pelas peças publicitárias desenvolvidas. Que as pessoas com deficiência possam ser vistas como pessoas com condições de desenvolver todas as suas potencialidades”, declarou.