Semarh informa fechamento do canal do pataxó para serviços de manutenção

Durante esse período, a cidade de Itajá e a adutora Sertão Central Cabugi serão abastecidas através de adutora provisória da CAERN e o fornecimento de água para os irrigantes ao longo do rio Pataxó será feito através da liberação de água do Açude Pataxó, ação gerenciada pelo IGARN. De acordo com a Semarh, todas as providências estão sendo tomadas para que o trabalho seja executado em regime de urgência para garantir a execução do serviço no tempo programado e minimizar os transtornos à população, reduzindo os danos possíveis ao abastecimento de água da região.

A Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH) comunica que o abastecimento através do canal do Pataxó, no município de Itajá, será suspenso entre 14 a 17 de junho 2024, período que a Secretaria fará obras de reparos na estrutura do canal.

Durante esse período, a cidade de Itajá e a adutora Sertão Central Cabugi serão abastecidas através de adutora provisória da CAERN e o fornecimento de água para os irrigantes ao longo do rio Pataxó será feito através da liberação de água do Açude Pataxó, ação gerenciada pelo IGARN.

De acordo com a Semarh, todas as providências estão sendo tomadas para que o trabalho seja executado em regime de urgência para garantir a execução do serviço no tempo programado e minimizar os transtornos à população, reduzindo os danos possíveis ao abastecimento de água da região.