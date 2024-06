UPA do BH e PAM do Bom Jardim recebem novos equipamentos de raio-x

Os novos equipamentos adquiridos pelo Município estão em fase de instalação para que nas próximas semanas iniciar o funcionamento. No total, são três novos aparelhos que chegam às unidades de saúde. No PAM do Bom Jardim, a população contará com o serviço de raios-x digital. Além disso, na unidade funcionará um raio-x móvel, ampliando à oferta de atendimentos ao público. Na UPA do bairro Belo Horizonte, um novo equipamento de raios-x também será instalado, garantindo assistência em saúde à população.

A Prefeitura de Mossoró está realizando esta semana a instalação de novos aparelhos de raios-x na rede municipal da saúde para ampliar e melhorar a qualidade dos atendimentos prestados à população. Os novos equipamentos serão instalados no Centro Clínico Prof. Vingt-un Rosado (PAM do Bom Jardim) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Belo Horizonte.

“Seguimos com os investimentos em equipamentos novos para melhorar a qualidade do serviço e atendimento prestado à população. Os aparelhos estão em fase de montagem e logo em seguida já começam a funcionar para podermos ampliar à oferta desse importante serviço”, destacou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.