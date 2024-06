MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 14/06/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

MOSSORÓ

Taty Girl e as bandas Limão Com Mel e Calcinha Preta lotam a Estação das Artes na segunda semana de shows do MCJ 2024

Confira programação para os demais polos do MCJ para esta sexta-feira

Irmã Ellen recebe medalha prefeito Rodolfo Fernandes, maior honraria de Mossoró durante comemoração dos 97 anos de resistência ao bando de Lampião

Companhia de energia alerta para riscos de acidentes com fogueiras próximas à rede elétrica

Prefeitura disponibiliza vacinação contra Polio no Cidadela e no Universal Park nesta sexta

UPA do BH e PAM do Bom Jardim recebem novos equipamentos de raio-x

ESTADO

Forum mostra que apenas 18% do lixo produzido no RN passa por reciclagem

Semarh informa fechamento do canal do pataxó para serviços de manutenção

Comissão de Meio Ambiente da ALRN aprova matéria que altera ‘Projeto do Baixo Açu’

Cratera causa interdição da RN-177 e deixa município de Rodolfo Fernandes isolado; Governo do Estado já iniciou o trabalho de restauração

Prefeitura de Upanema investe R$ 2 milhões em 3 usinas de energia solar para economizar 70 mil por mês. Município já economiza 30 mil por mês em função do investimento de 1,2 milhão em 5 pequenas usinas solares.

POLÍCIA

PM prende homem usando ponto eletrônico para realizar o provão do Detran, em Mossoró

NACIONAL

Deputados decidem tornar crime hediondo homicídio praticado em escolas

Lei do Aborto que beneficia o estuprador gera protestos em várias regiões do Brasil; para os manifestantes, o PL que passou na Câmara equipara aborto a homicídio

“Não há democracia com fome, nem desenvolvimento com pobreza”, disse Lula na Conferência da organização Internacional do Trabalho