Estação das Artes tem shows de Xand, Felipe Amorim e Raynel Guedes; veja programação dos demais polos para esta sexta, 14

No Polo Estação das Artes, a noite desta sexta-feira (14) é comandada por Xand, Felipe Amorim, Raynel Guedes e Aleff Henrique. A programação segue no Polo Cidadela com Crys Saraiva, Renata Falcão, Dani Rebouças, Ray Filho e o Forró Xodó Nordestino. A festa conta ainda com o Festival Independente de Quadrilhas Juninas, na Arena Deodete Dias, e com atrações nos polos Antônio Francisco, Igreja de São João, Circo do Forró e Anima Chuva.

No Polo Poeta Antônio Francisco, o público vai se encantar com o Festival de Cordel Mirim, apresentação do Mestre Concriz, além da atração regional Renato de Upanema e Galera Forrozeira. O espetáculo ‘Chuva de Bala no País de Mossoró’ também será exibido no adro da Capela de São Vicente de Paulo, a partir das 21h.

confira a programação do Polos

Polo Estação das Artes

Local: Avenida Rio Branco

Veja como chegar (Clique aqui)

Sexta-feira - 14 de junho - A partir das 20h

Aleff Henrique

Raynel Guedes

Xand

Felipe Amorim

Polo Cidadela

Local: Avenida Alberto Maranhão

Veja como chegar (Clique aqui)

Sexta-feira - 14 de junho

Palco 01 - a partir das 23h30

Ray Filho

Forró Xodó Nordestino

Palco 02 - a partir das 21h30

Dani Rebouças

Renata Falcão

Crys Saraiva

Polo Poeta Antônio Francisco

Local: Memorial da Resistência

Veja como chegar (Clique aqui)

Início das apresentações: de segunda a sábado às 18h e domingos às 17h

Sexta-feira - 14 de junho

18h - Festival de Cordel Mirim

19h - Mestre Concriz

20h - Renato de Upanema e Galera Forrozeira

Polo Circo do Forró

Local: Praça da Convivência

Veja como chegar (Clique aqui)

Sexta-feira - 14 de junho - a partir das 19h

Vinny Black

Polo Igreja de São João

Local: Rua Felipe Camarão

Veja como chegar (clique aqui)

Sexta-feira - 14 de junho

Alfredo & os Caras

Arena Deodete Dias

Festival Estadual Tradicional/Estilizado

Arraiá 100% Ferroviário

Arraiá Padre Piná