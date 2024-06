Viaduto do Santa Delmira continua em manutenção e Denit alerta para interdição nesta segunda, 17

A interdição ocorrerá no retorno de quem trafega no sentido Fortaleza-Mossoró, a partir das 07h desta segunda- feira (17). A conversão de retorno deverá ser realizada na rotatória do Thermas, a aproximadamente um quilômetro do local, nas proximidades do km 35,35 da BR-304/RN. Os trabalhos devem seguir até o dia 30 de junho. No local serão realizados serviços de manutenção do Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas (PROARTE). O órgão informa ainda que o trecho estará devidamente sinalizado, alertando para a atividade. Em caso de chuva, a ação poderá ser adiada.

