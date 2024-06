Festejos na Igreja São João começam hoje (14); veja como fica o trânsito na região. Para o polo da Igreja São João Batista, as intervenções começam a partir das 18h, com bloqueio na rua professor Manoel João, entre a rua Frei Miguelinho com Felipe Camarão e no entorno do polo. Além disso, a rua Felipe Camarão vai estar recebendo o acompanhamento tático e operacional dos agentes de trânsito. As medidas são necessárias para garantir a organização e a segurança do evento.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem) reforça sobre as orientações e horários das intervenções no trânsito para o “Mossoró Cidade Junina” 2024.

No entorno da Estação das Artes, as intervenções se iniciam a partir das 16h, já nos demais pontos, incluindo o polo da Igreja São João Batista que estreia nesta sexta-feira (14), o bloqueio acontece a partir das 18h.

As medidas são necessárias para garantir a organização e a segurança do evento. Os trechos que terão suas intervenções iniciadas às 16h são: avenida Rio Branco com a rua Augusto Severo, rua Dr. João Marcelino com Augusto Severo, rua Duodécimo Rosado com a avenida Rio Branco e a rua Lopes Trovão com a Rio Branco.

Para o polo da Igreja São João Batista, as intervenções começam a partir das 18h, com bloqueio na rua professor Manoel João, entre a rua Frei Miguelinho com Felipe Camarão e no entorno do polo. Além disso, a rua Felipe Camarão vai estar recebendo o acompanhamento tático e operacional dos agentes de trânsito.

“A segurança e a organização do evento são a nossa prioridade, por isso pedimos que a população fique atenta a essas intervenções e horários. Para o entorno da Estação, por exemplo, não será permitido o tráfego de veículos já a partir das 16h, e nos outros pontos, incluído os polos das Igrejas, serão a partir das 18h. Portanto, muita atenção”, frisou o diretor de Mobilidade Urbana, Luís Correia.

ENTRADAS/ESTAÇÃO

Av. Rio Branco/ R. Augusto Severo

R. Juvenal Lamartine/ R. Duodécimo Rosado

R. Roderick Grandall/ Av. Alberto Maranhão

R. José Otávio/ R. Juvenal Lamartine

Av. Rio Branco/ R. Dr. João Marcelino

PONTOS DE TÁXI E APLICATIVOS

R. Augusto Severo/ Av. Alberto Maranhão

R. Juvenal Lamartine/ R. Augusto Severo