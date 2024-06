Estudo da UERN aponta que circularam R$ 77 milhões no Pingo da Mei Dia

Evento reuniu mais de 230 mil pessoas na abertura do MCJ no Corredor Cultural, seguindo o trio puxado pelo cantor baiano Bell Marques. O estudo sobre a movimentação financeira foi coordenado pelo professor Leovigildo Cavalcanti, da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Pesquisador aponta que é preciso investir para atrair mais gente de outros estados para o evento.

Muito se tem comentado sobre os gastos elevados do Poder Público Municipal com a realização do Mossoró Cidade Junina, anualmente no mês de junho.

A Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a pedido da Câmara de Diretores Lojistas de Mossoró (CDL), pesquisou o tema.

O primeiro levantamento foi o investimento feito na abertura do MCJ 2024, o Pingo da Mei Dia, realizado com grande sucesso no início do mês de junho no corredor cultural.

Na ocasião, o cantor baiano Bell Marques, fez um show memorável, e apontou que haviam mais de 200 mil pessoas no Corretor Cultural seguindo o som dos seis trios elétricos.

O professor Leovigildo Cavalcante, diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, coordenou os trabalhos de pesquisa, com base teórica científica, entrevistando 163 pessoas.

Confira a pesquisa realizada em 2023





Agora a realizada em 2024





Com a média do valor investido por pessoa, os pesquisadores chegam ao valor aproximado que circulou no evento multiplicando pelo número de pessoas presentes na festa.

No caso o “valor do ticket médio teve uma elevação significativa saindo em 2023 de R$ 225,67 para R$ 346,50, gerando um valor de RS 77 milhões de reais, explica o professor Leovigildo.

O resultado da pesquisa no Pingo da Mei Dia foi entregue nesta sexta-feira, 14, o diretor presidente da Câmara de Diretores Lojistas de Mossoró (CDL).

A pesquisa é uma parceria da UERN com a CDL/Mossoró com a finalidade de buscar o desenvolvimento de ações que busquem a atração de novos investimentos e a maximização/efetividade dos gastos/investimentos públicos.

“Deixamos claro que o presente estudo é uma pesquisa científica sem nenhum viés político ou partidário. visa unicamente balizar as condutas futuras para o fortalecimento do evento MCJ”, reforça o professor Leovigildo.

O professor sugere um maior investimento para atrair turistas de outros Estado. “É para incorporar um perfil de turista que gere mais gastos e divisas para o município”, argumentou o professor.

O trabalho continua

Ainda conforme o professor, os pesquisadores vão continuar aplicando questionários durante todo o MCJ, que está previsto encerrar com o Boca da Noite, no final e junho.

Durante todo o mês de junho, estão sendo realizados inúmeros eventos nos Polos Estação das Artes, Arena Deodete Dias, no Polo Antônio Francisco, também na Cidadela, no Adro da Igreja São Vicente, também nos arredores da Igreja São João e no Parque Armando Buá.