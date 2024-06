Pesquisa aponta que Dr. Artur Vale lidera com larga vantagem em Governador

A pesquisa eleitoral encomendada pela Rádio Difusora de Mossoró-RN ao Instituto Agora Sei e divulgada neste sábado (15). Na pesquisa estimulada, Dr. Artur Vale lidera com 65,8% das intenções de voto, contra 18,3% de Zineuda, vantagem de 47,5 pontos percentuais. 7% responderam nenhum, branco ou nulo, e 8,9% não responderam. Na pesquisa espontânea, o cenário é praticamente o mesmo. Dr. Artur Vale lidera com 58,5%, enquanto que Zineuda aparece com apenas 11,5%, vantagem de 47 pontos percentuais

A pesquisa eleitoral encomendada pela Rádio Difusora de Mossoró-RN ao Instituto Agora Sei e divulgada neste sábado (15), aponta para a liderança do pré-candidato à reeleição Dr. Artur Vale (União Brasil) frente à pré-candidata da oposição Zineuda Macêdo (MDB) no município de Governador Dix-Sept Rosado.

De acordo com os dados, o atual prefeito tem uma larga vantagem sobre a ex-vereadora. Na pesquisa estimulada, Dr. Artur Vale lidera com 65,8% das intenções de voto, contra 18,3% de Zineuda, vantagem de 47,5 pontos percentuais. 7% responderam nenhum, branco ou nulo, e 8,9% não responderam.

Na pesquisa espontânea, o cenário é praticamente o mesmo. Dr. Artur Vale lidera com 58,5%, enquanto que Zineuda aparece com apenas 11,5%, vantagem de 47 pontos percentuais. Anax aparece com 0,5% e Bolota com 0,3%. 6% responderam nenhum, branco ou nulo, e 23,2% não responderam.

A pesquisa reflete o novo momento vivido por Governador Dix-Sept Rosado na gestão do prefeito Dr. Artur Vale, com grandes investimentos em obras, pagamento dos salários em dia e a plena manutenção e ampliação dos serviços públicos.

A pesquisa foi realizada nos dias 11 e 12 de junho com 400 eleitores das zonas urbana e rural do município e está registrada com o número RN-01680/2024.

O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 4.8 pontos percentuais, para mais ou para menos sobre os resultados totais da amostra.