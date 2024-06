Público lota o Polo Antônio Francisco para assistir o humorista Zé Lezin. O show de humor foi realizado na noite deste domingo (16). Esta é a segunda vez consecutiva que Zé Lezin se apresenta no polo Antônio Francisco. No ano passado também foi sucesso de público. Em 2024, o humorista comemora 40 anos de carreira. “O show de hoje é por conta da comemoração dos meus 40 anos fazendo ‘fuleragem’ e vamos comparar ‘as coisas de ontem e de hoje’ porque serve para o público mais novo e para o pessoal que me acompanha desde muito tempo”, disse.

Um grande público compareceu na noite deste domingo (16) para acompanhar a apresentação do humorista Nairon Barreto, mais conhecido como Zé Lezin. O show foi realizado no polo Antônio Francisco, montado no Memorial da Resistência, que faz parte dos polos do Mossoró Cidade Junina (MCJ).

Esta é a segunda vez consecutiva que Zé Lezin se apresenta no polo. No ano passado também foi sucesso de público. Em 2024, o humorista comemora 40 anos de carreira.

“O show de hoje é por conta da comemoração dos meus 40 anos fazendo ‘fuleragem’ e vamos comparar ‘as coisas de ontem e de hoje’ porque serve para o público mais novo e para o pessoal que me acompanha desde muito tempo”, disse.

O humorista paraibano enfatiza a diversidade cultural que o Mossoró Cidade Junina traz. Ele ressalta que sempre está enaltecendo a riqueza do São João mais cultural do mundo.

“Em todo o lugar que chego enalteço o São João de Mossoró e não tem nada a ver com os dos grandes centros que fazem são joão por aí. O São João daqui é cultural e muito bacana, de uma diversidade cultural grande. Estou sempre dizendo: ‘vocês vão para Mossoró para conhecerem a grandiosidade cultural”.

Deyvid Kécio chegou cedo ao Memorial da Resistência para pegar um bom lugar para assistir ao show de Zé Lezin. “É a segunda vez que venho. Gostei muito. Zé Lezin é muito engraçado. Assisto vídeos deles também no Youtube. Cheguei cedo aqui para ver o rei do humor de perto”, disse o adolescente que mora no Centro da cidade.

Antônio Francisco de Oliveira também esteve próximo ao palco onde Zé Lezin se apresentou. “Achei a apresentação de Zé Lezin ótima. Todo o ano eu assisto os shows aqui. O show dele foi muito bonito. Gosto demais das piadas dele. Me diverti muito. Foi show de bola”, comemorou o morador do bairro Costa e Silva.

Jeferson Alexandre, morador do bairro Belo Horizonte, também exaltou a apresentação de Zé Lezin no polo Antônio Francisco. “Me diverti muito hoje e parabéns a todos da Prefeitura de Mossoró que foi um show belíssimo. Vim com minha família e amigos e acho muito importante o São João de Mossoró dar oportunidade a cultura”.