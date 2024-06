UPA do Belo Horizonte já conta com novo raio-x; serviço vai atender 50 pacientes por dia

O aparelho recém-instalado pela Prefeitura de Mossoró atenderá cerca de 50 pacientes por dia na unidade. Isso significa um aumento significativo nas demandas, uma vez que um mesmo paciente pode realizar mais de um exame. Além da Unidade de Pronto Atendimento localizada no bairro Belo Horizonte, o município adquiriu novos equipamentos que serão instalados no Centro Clínico Prof. Vingt-un Rosado (PAM do Bom Jardim), sendo um aparelho movel e outro digital.

Já está em funcionamento o novo equipamento de raio-x instalado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Belo Horizonte. O aparelho recém-instalado pela Prefeitura de Mossoró ampliará o número de exames realizados no município, atendendo com mais qualidade e agilidade a população que precisar do serviço.

A estimativa é que o serviço atenda cerca de 50 pacientes por dia na unidade. Isso significa um aumento significativo nas demandas, uma vez que um mesmo paciente pode realizar mais de um exame.

“A UPA do BH agora recebe um equipamento de raio-x novo, substituindo o anterior que já vem em uso aqui nos últimos meses, para a gente dar maior celeridade e maior qualidade aos exames solicitados na unidade. Hoje conseguimos realizar a solicitação de um número de 50 pacientes por dia, realizando de 3 ou 4 exames por paciente, mas é importante lembrar que esse equipamento realiza muito mais exames do que o anterior, que estava montado aqui na UPA do BH. Isso dá a possibilidade de um número maior de exames a serem realizados”, explicou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

A direção da unidade pontua a relevância do novo equipamento adquirido pelo Município para melhoria na prestação do serviço público. “A importância é enorme, porque há muito tempo que a gente aguarda por esse equipamento e chega no período que realmente nós estamos necessitando com pessoas que precisam fazer vários tipos de raios-x e para a gente é uma alegria muito grande”, declarou João Andrade, diretor da UPA.Além da Unidade de Pronto Atendimento localizada no bairro Belo Horizonte, o município adquiriu novos equipamentos que serão instalados no Centro Clínico Prof. Vingt-un Rosado (PAM do Bom Jardim). Os novos aparelhos vão dar celeridade às demandas na unidade, somando aos serviços ofertados na UPA do BH.

“Temos no PAM dois equipamentos de raios-x. Temos um raio-x móvel que vai auxiliar ao ortopedista no dia do atendimento dele e temos também um raio-x digital que vai ser montado na área fixa do PAM para a realização do grande volume de exames eletivos de raio-x dentro do nosso município”, frisou Morgana Dantas.