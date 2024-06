Polo São João recebe a cantora Adriana Arydes nesta segunda-feira, 17

A paulista é uma das maiores cantores da música católica do Brasil e dona de uma voz inconfundível. Adriana Arydes se apresenta no Polo São João, a partir das 21 horas. A artista possui mais de 20 anos de estrada, 10 CDs e 2 DVDs gravados e uma das carreiras mais sólidas do segmento religioso. Em 2019, a cantora foi indicada ao Grammy Latino 2019 na categoria “Melhor Álbum Cristão”, com o CD “Sagrado”.

O “Mossoró Cidade Junina” recebe nesta segunda-feira (17) Adriana Arydes. A paulista é uma das maiores cantores da música católica do Brasil e dona de uma voz inconfundível. Adriana Arydes se apresenta no Polo São João, a partir das 21 horas.

A artista possui mais de 20 anos de estrada, 10 CDs e 2 DVDs gravados e uma das carreiras mais sólidas do segmento religioso. Em 2019, a cantora foi indicada ao Grammy Latino 2019 na categoria “Melhor Álbum Cristão”, com o CD “Sagrado”.

“Vai ser uma alegria muito grande encontrar com vocês nesta segunda-feira em Mossoró para juntos unirmos as nossas vozes em louvor e adoração ao nosso Deus maravilhoso. Espero vocês amanhã (segunda-feira) no 'Mossoró Cidade Junina'”, disse Adriana Arydes em vídeo publicado pelo perfil oficial do “Mossoró Cidade Junina”.

A programação no Polo São João começou na última sexta-feira (14) e seguirá até a próxima segunda-feira (24), com a tradicional procissão de São João Batista. O polo está localizado ao lado da matriz de São João, na rua Felipe Camarão.

O polo é uma parceria da Prefeitura de Mossoró, organizadora do são joão mais cultural do mundo, e a Paróquia de São João. A parte social é patrocinada pelo Município e as celebrações religiosas ficam a cargo da paróquia do bairro.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO DO POLO SÃO JOÃO

17 de junho (segunda-feira) – Adriana Arydes

18 de junho (terça-feira) - Tremendões

19 de junho (quarta-feira) – Shalom

20 de junho (quinta-feira) – Luiz Henrique

21 de junho (sexta-feira) – Padre Nunes

22 de junho (sábado) – Festival de Prêmios

23 de junho (domingo) – Roberto Cantor e Banda

24 de junho (segunda-feira) – Procissão