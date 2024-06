Rio Grande do Norte tem mais de 119 mil inscritos no Enem 2024. Em todo o país, o MEC e o Inep registraram 5.055.699 inscrições para o Enem deste ano, superando as últimas edições. O número ainda pode aumentar porque o governo federal vai garantir um período extra para os moradores do Rio Grande do Sul se inscreverem, entre 16 e 21 de junho. No Rio Grande do Norte, 119.088 pessoas se inscreveram. Lembrando que as inscrições só serão efetivamente validadas após o pagamento da taxa de inscrição, que pode ser realizado até esta quarta-feira, 19 de junho.

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) registraram 5.055.699 inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, superando as últimas edições.

O número ainda pode aumentar porque o governo federal vai garantir um período extra para os moradores do Rio Grande do Sul se inscreverem, entre 16 e 21 de junho.

No estado do Rio Grande do Norte, 119.088 pessoas se inscreveram para prestar o exame, cujas provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.

Mais da metade dos inscritos (2.731.757) não vai precisar pagar a taxa de inscrição porque teve a solicitação de isenção aprovada.

Os concluintes, ou seja, aqueles que estão na última série do ensino médio, correspondem a 1.655.721 inscritos, sendo que 1.330.364 inscrições desse grupo foram gratuitas; e 325.357 deverão ser pagas.

A Página do Participante ficou disponível para inscrições no Enem 2024 até as 23h59 da sexta-feira, 14 de junho.

O balanço com os dados de inscritos confirmados e do perfil do participante do Enem 2024 será divulgado após a compensação de todos os pagamentos efetuados para as solicitações sem isenção da taxa. O prazo se encerrará na próxima quarta-feira, 19 de junho.

Taxa de inscrição

O participante que não é isento deve pagar a taxa (R$ 85) até a próxima quarta-feira, 19 de junho, respeitando os horários de compensação bancária.

O pagamento é feito por meio de boleto do Banco do Brasil, que é disponibilizado ao inscrito após acesso ao sistema do exame, via Login Único do Gov.br.