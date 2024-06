Moradores comemoram drenagem no bairro Aeroporto; obras estão em fase de conclusão. Na rua Deoclécio Florêncio Freire está sendo finalizada a segunda grelha de captação, com a tampa que irá proteger as tubulações de abastecimento de água da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern). O projeto conta 224 metros de manilhas de concreto de 800 mm; 20 m de manilhas de concreto de 400 mm; 23 m de grelhas com 1,35 m de largura cada, totalizando 31 m² de captação de águas pluviais.

As obras de drenagem na rua Deoclécio Florêncio Freire, no bairro Aeroporto I, estão em fase final, marcando um avanço significativo em direção a uma solução duradoura para os problemas de alagamento que afligem a área há anos.

A importância dessas obras visa não apenas melhorar as condições atuais, mas também preparar o bairro para o futuro, garantindo um ambiente mais seguro e saudável para todos. Está sendo finalizada a segunda grelha de captação, com a tampa que irá proteger as tubulações de abastecimento de água da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern).

As obras foram projetadas com foco na sustentabilidade e na eficiência. O planejamento cuidadoso e as técnicas avançadas adotadas nesta obra visam garantir que os problemas de alagamento se tornem uma lembrança do passado.

O projeto conta 224 metros de manilhas de concreto de 800 mm; 20 m de manilhas de concreto de 400 mm; 23 m de grelhas com 1,35 m de largura cada, totalizando 31 m² de captação de águas pluviais.

Esses 23 m de grelhas estão divididos em duas caixas de captação de água, uma com 8 m e outra com 15 m. Três caixas de inspeção de 1,80x3, 10 m; uma caixa de inspeção de 3,10x3,10 metros. Cada uma dessas quatro caixas de inspeção possui abertura para manutenção e também captação de água.

Os moradores compartilham um sentimento de otimismo e gratidão pela conclusão das obras de drenagem. “Para nós, está sendo uma benção. Porque aqui, quando chovia, alagava tudo e agora mesmo sem ter concluído a obra, já choveu várias vezes e não alagou mais. Foi muito bem feita essa obra aqui. Além de resolver o problema no período de inverno, também valoriza nossas casas”, comentou o morador Francisco Erismar.

“A importância para a gente é grande, porque nós aqui vivemos sufocados no tempo do inverno. A obra nem terminou, e já estamos vendo resultados. Já deu aquela chuva forte aqui e as águas escoaram rápido. Está ficando uma beleza, agrademos à Prefeitura por atender a solicitação da comunidade acabando com o transtorno que era recorrente aqui para nós”, agradeceu o morador Francimar de Lima Fernandes, residente há 30 anos no bairro Aeroporto I.